王世堅：陳亭妃不只今天受委屈 莫名的攻擊是胸口勳章

民進黨立委王世堅。（記者羅沛德攝）

2025/04/30 14:29

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨立委林俊憲日前點名同黨立委陳亭妃藉由國民黨力量打擊同志，放任台南市議員蔡育輝造謠，陳也回應「這樣的指責完全失焦、搞錯對象」。民進黨立委王世堅今出席中常會表示，陳亭妃不是今天受委屈而已，每個委屈都是她掛在胸口的勳章，身兼黨主席的賴總統國事繁忙，這些小枝小節不勞他操心。

針對會不會希望賴清德調停台南兩名立委的爭執？王世堅說，他們相處得很好啊，不需要啦，陳亭妃本來脾氣、個性都很好，也都照著黨內的規矩，專心立法院的工作，針對2026選舉，賴總統一再交代，當下的任務最重要，陳亭妃都照著指示在做，他不認為這會是問題，賴總統國事繁忙，不需要為這樣的事操心。

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會不會心疼陳亭妃受委屈？王世堅說，陳亭妃不是今天才受委屈而已，她已經受了很大的委屈，但是對她而言，她所受到的每個委屈，都等於掛在胸口的勳章，她沒有攻擊、指涉任何人，即便委屈也默默承受，這些莫名的攻擊、指涉，都只是掛在她胸口的勳章，他不會介意。

面對媒體追問「希望林俊憲不要攻擊陳亭妃嗎？」王世堅強調，他沒有說誰攻擊陳亭妃，台南離台北那麼遠，他不是很了解當地的情況，但他很了解陳亭妃的為人處事、品行操守，兩人認識20年，他蠻佩服也很欣賞陳亭妃。

至於要不要請賴清德主持公道？王世堅強調，這麼小的事情，現在還不是2026，初選開始時黨主席自然會介入現在國事繁忙，大大小小國內外事務才是大問題，其他小枝小節不用勞駕賴主席。

民進黨中評會主委賴瑞隆受訪也表示，大家高度關注台南狀況，任何政黨都不應該介入其他政黨初選事務，政黨內的人也要思慮清楚，不要想引用其他力量，在初選上有所幫助，是非原則是很清楚的，相信黨會有一套機制去處理這些問題。

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