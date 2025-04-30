基隆民政處長查個資助罷免 時力：台灣民主化後最嚴重選舉舞弊

時力指出，掌控戶政系統的處長，竟然濫用職權、竊取民眾個資來偽造選舉文書，這可能是台灣民主化後，最嚴重的選舉舞弊犯罪。（圖擷自時代力量臉書）

2025/04/30 14:52

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕基隆市政府民政處長張淵翔利用職務之便，非法查詢市民個資、提供國民黨罷免連署，涉違反個人資料保護法及偽造文書，法官裁定40萬元交保，並限制住居，時代力量痛批：「這可能是台灣民主化後，最嚴重的選舉舞弊犯罪。」

時代力量今在臉書表示，基隆市民政處長張淵翔涉嫌利用戶政系統查詢民眾個資，協助國民黨罷免連署，時力指出：「掌控戶政系統的處長，竟然濫用職權、竊取民眾個資來偽造選舉文書。這從根本的摧毀了選舉公正的基石、摧毀了民眾對官僚體系的信賴。」痛批這可能是台灣民主化後，最嚴重的選舉舞弊犯罪。

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時力質疑，這很可能不是張淵翔第一次違法濫權，妨害選舉公正。張淵翔在去年基隆市長謝國樑罷免案期間，擔任基隆市選委會的總幹事，而基隆市選委會在去年罷樑案中，有許多荒腔走板的缺失，已經被中選會嚴厲指正。

爭議包含將超過半數的提議人名冊列為偽造，且未寄送查詢單查詢、以少數違例情形不受理連署人名冊收件，且無視中選會現場督導人員說明，執意開具不予受理函、在連署人名冊查對階段，提出2萬5000份查詢單郵資需求，占罷免案連署人名冊總人數的58%、在連署人名冊查對過程中，有主管人員公然要求工作人員違反規定寄發查詢單。

時力認為，從盜用民眾個資偽造連署，到選委會各種荒誕的作為，顯示出基隆選委會很可能是有系統地在濫用職權，破壞選舉公平，公然作票。強調「張淵翔膽敢如此目無法紀，視民主法治如無物，背後是否還有更高層級的官員，是否是集團性的犯罪，請檢調務必要徹底追查到底。」

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