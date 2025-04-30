民眾連署罷吳思瑤遭登門調查？ 賴苡任批擾民：搜索羈押還不夠？

「地動刪瑤」召集人賴苡任。（資料照）

2025/04/30 14:15

〔記者甘孟霖／台北報導〕罷免台北市綠委吳思瑤團隊「地動刪瑤」涉幽靈連署案遭查，今（30日）該團隊表示，昨日接獲民眾陳情，表示於本月中遭調查局上門詢問，是否有簽署罷免吳思瑤的提議人名冊？但調查局人員不僅未出示搜索票就直接進入民眾家中，還要求民眾家中作筆錄、留下筆跡，且明令不得錄影。「地動刪瑤」召集人賴苡任質疑，難道4月14日對第一階段送件連署書的「大搜索、大交保、大羈押」還不夠？現在連補件都要拿出來再辦一輪？

賴苡任表示，調查局目前已針對罷免吳思瑤案第一階段補件展開調查，根據陳情人描述，調查局上門時手中持有一份第一階段的罷免連署書，並詢問其是否參與連署、是否為該份連署書的親筆簽名。

請繼續往下閱讀...

他說，陳情人雖坦承有參與連署，但指出該份連署書上的筆跡並非本人書寫，且地址也錯誤，質疑調查局出示的資料有問題；若真有偽造文書情事，應出示兩份以上筆跡不同的連署書佐證，而非僅憑一份資料便登門質疑。

賴苡任強調，調查局未持有搜索票，也並非以證人身分正式通知，卻直接進入民宅要求筆錄，還要求留下筆跡提供日後比對，種種行徑違反常理；此外，民眾在家中要錄影蒐證，也被調查局人員阻止，對方甚至問：「你是國民黨的還民進黨的？」

賴苡任說，陳情人稱其於3月1日及3月2日親赴連署站簽署連署書，該期間所使用表格為第一階段補件用版本，足以證明調查局已針對補件進行清查調查；但事實上，該批連署書早經中選會查對結果確認「提議前死亡：0、偽造情事：0」，完全沒有問題。如今調查局還要上門騷擾民眾，令人質疑其目的為何？難道4月14日對第一階段送件連署書的「大搜索、大交保、大羈押」還不夠？現在連補件都要拿出來再辦一輪？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法