宜縣選委會闢謠用尺量罷免二階連署書 強調複印公差可接受

宜蘭縣選委會重申，絕無外界有心人士造謠特定罷免案二階連署格式有「用尺丈量民主」差別待遇。（記者王峻祺攝）

2025/04/30 13:59

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕「滿城封宇」團體發動罷免宜蘭縣民進黨立委陳俊宇，本週啟動二階罷免，不過地方傳出二階連署格式有「用尺丈量民主」差別待遇，造謠影印不得有偏差，就連差0.5公分都不行。對此，宜蘭縣選舉委員會闢謠，表示可接受「複印公差」。

陳俊宇罷免2階連署，門檻為36523人，國民黨宜蘭縣議員黃琤婷上週五（25日）代表罷團，赴中選會領取二階連署格式，並於本週啟動收取連署書，依公職人員選舉罷免法規定，自領取連署人名冊格式的次日起計算，立委罷免徵求連署期間為60天，陳俊宇罷免案二階連署截止期限為6月24日。

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不過，近日地方傳出中選會二階連署格式影印不得有偏差，宜蘭地方罷團擔心格式錯誤或超出誤差範圍，恐成無效連署，一度暫停行動，還召開說明會，審慎面對二階連署，避免選務機關不受理「白忙一場！」

宜蘭縣選委會今天重申，絕無外界有心人士造謠特定罷免案二階連署格式有「用尺丈量民主」差別待遇，針對罷免案名冊印製、填寫方式等事宜，已多次說明在案，請外界勿未經查證就一再造謠並散佈選務錯假訊息。

縣選委會指出，罷免案二階連署格式的影印尺寸，應以向選務機關如向中選會領取的規定格式為準，名冊紙張為A4、表格欄數、欄位寬度、字體大小、字型、字體加粗等，均須與選務機關所發給的規定格式相同，提議領銜人、連署人或任何人均不得自行調整或變更，否則選務機關不予受理。

縣選委會表示，收件時，經縣選委會比對若符合規定格式，自不會再以尺寸工具予以測量，可接受「複印公差」，各區域立委罷免案二階連署名冊收件單位為各該市縣選委會，並非中選會。（14:40更新）

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