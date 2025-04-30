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    酸竹市府歲入歲出賸餘拿來還債列政績 市議員曾資程批無重大建設

    酸新竹市府將歲入歲出賸餘拿來還債列政績，市議員曾資程批高虹安邱臣遠市府無重大建設支出，不利城市長遠發展。（記者洪美秀攝）

    酸新竹市府將歲入歲出賸餘拿來還債列政績，市議員曾資程批高虹安邱臣遠市府無重大建設支出，不利城市長遠發展。（記者洪美秀攝）

    2025/04/30 14:50

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府今天發佈113年度總決算結果，其中113年度總預算原列歲入歲出差短7.12億元，但實際結果，歲入實收數較以往大幅增加，最終歲入歲出賸餘達33.43億元，轉絀為餘，是謹守財政紀律成果。不過，市議員曾資程則酸，竹市府的歲入大幅增加，但歲出卻減少，突顯高虹安與邱臣遠主政的市府團隊無重大建設資本門支出，有經費卻不會建設，且把賸餘數拿來還債是便宜行事的做法，將無重大建設支出的結果拿來還債當政績，恐怕只是笑話一則。

    市府主計處說明，113年度歲入決算數292.02億元，較預算數增加18.03億元，除統籌分配稅款增加，稅務局113年度辦理「防止新欠及清理舊欠」政策，土地稅及印花稅收入較預計增加共6.71億元等，為公庫挹注財源。

    另113年度歲出決算數258.59億元，較預算數減少22.52億元，各局處執行預算，以推動多項社會福利政策與公共建設計畫為主，像是提高生育津貼補助到每胎3萬元、擴增敬老卡及愛心卡使用項目及推動各公共建設和辦理相關活動。

    曾資程酸，市府一如往年將減債視為政績，但了解其施政內容及效能，這2年多來前朝爭取的重大建設，不是停擺就是進度延宕，高虹安、邱臣遠推的政見兌現績效不彰（凍卵政策、青年租金補貼）或跳票（育兒津貼加1000、2025全區空橋完工、學區劃分短期方案），完全看不到城市需要的重大計畫，少了重大建設資本門支出，毫無整體考量的大撒幣支出，實則對竹市長遠發展不利。

    他說，歲入決算增加18.03億，有超過一半9億多來自中央的統籌分配稅款，中央補助大車站計畫，市府每年就不用編列自籌款，新竹輕軌面臨同樣的狀況，中央已核定的輕軌紅線計畫，卻未向中央爭取竹市先做，反而退回原點跟新竹縣合併做可行性評估，加上重大工程進度不如預期，廠商不能如期請款，市庫的現金拿去還利息比較高的債務，這樣的減債也好拿來說嘴，就跟柯文哲8年來引以為傲的減債政績，證明就是一場笑話。

    他也提醒，不管是柯文哲台北市治理的前車之鑑，或高虹安的竹市治理荒謬亂象，簽下一份為城市未來，也為下一代的罷免連署書，刻不容緩。

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