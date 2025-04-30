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    首頁　>　政治

    「鷹爸」應罷團邀請台中沙鹿宣講 有不滿民眾嗆聲

    前飛官「鷹爸」徐柏岳今天應罷團「中二解顏」邀請到沙鹿菜市場宣講。（罷團提供）

    前飛官「鷹爸」徐柏岳今天應罷團「中二解顏」邀請到沙鹿菜市場宣講。（罷團提供）

    2025/04/30 13:23

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市罷免國民黨立委顏寬恒的罷團「中二解顏」今天早上邀請前飛官「鷹爸」徐柏岳到沙鹿早市宣講，有人前往嗆聲，抱怨罷團在菜市場附近宣講，讓志工感嘆「這就是沙鹿日常」。

    根據志工錄下的影片，可見這名男子邊走邊罵，還說「這裡是菜市場」，徐柏岳則強調這是公民權、這就是自由台灣，大家可以表達意見，但不可以講出不雅字眼；一旁志工則大聲喊「謝謝」、「愛台灣」回應。

    志工表示，沙鹿和其他區比起來，遇到不理性民眾的事情幾乎是天天有。志工希望顏寬恒立委能出面告訴選民，應當尊重不同立場的選民，並且藉由理性討論和志工交流。

    罷團指出，以沙鹿區為例，兩週前曾有大人帶小朋友前來鬧場，意圖干預志工宣傳罷免；上週又有西勢里鄰長刻意找志工麻煩，不顧員警勸阻，直接在志工收件地點旁邊盯梢，並且嗆聲「我就看誰敢來連署」。

    二階連署進入尾聲，罷團呼籲還沒簽署的選民們，盡快透過郵寄或電話專線等方式連署，讓中二選區的罷免能夠成功進入第三階段投票，方能下架此類不適任立委。

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