宗教團體赴中須公開是綠色恐怖？林楚茵：到中國被消失才恐怖

民進黨立委林楚茵說，到中國去會被消失，到中國才恐怖！（林楚茵辦公室提供）

2025/04/30 13:26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為防堵中共統戰滲透，我國內政部設置「宗教等團體赴中國交流資訊公開專區」，要求宗教、社會團體前往中國前填寫赴中日期、地點、事由。中國國台辦發言人朱鳳蓮今日嗆聲，這是大搞「綠色恐怖」，製造「寒蟬效應」又一伎倆。立委則批評，到中國去會被消失，到中國才恐怖。

總統賴清德3月定調中國是我國境外敵對勢力，並下達17項國安因應策略，強調防杜中國統戰滲透。內政部特別對宗教、人民團體及合作社建置專區，提供登錄與查詢功能的平台，4月17日正式上線，呼籲民眾與相關團體「有登錄有保障」。

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朱鳳蓮在國台辦記者會指出，這是「民進黨當局」無理阻撓兩岸正常的宗教民間信仰文化交流的惡行，是其大搞「綠色恐怖」，製造「寒蟬效應」又一伎倆，是對島內廣大宮廟和信眾基本權利和自由的粗暴剝奪。

朱鳳蓮聲稱，這種卑鄙伎倆壓制不住兩岸同胞走近走親的願望，阻擋不了兩岸交流融合的大勢，必將在兩岸同胞的共同反對下失敗。

對此，民進黨立委林楚茵反駁說，到中國去會被消失，到中國才恐怖！赴中交流專區是讓資訊公開透明，你怎知道去中國會不會被消失，政府做法某種程度是在保護人民，反而中國是「作賊喊捉賊」，才會在那喊綠色恐怖。

林楚茵指出，共產黨和國民黨現在已經同一口徑，不知道是國民黨學共產黨，還是共產黨不思長進在學國民黨，國共真的是一家親。登記只是公開透明，並不是不讓你去，想去還是可以去。去中國這麼容易被消失，退一萬步來講，去中國出了什麼事，政府也才知道人民赴中發生什麼事。

林楚茵強調，中國處心積慮對台文攻武嚇，現在國台辦非常著急，因為這次大罷免連署其實是在反共，國台辦過去「拉或壓」的統戰作為，已經漸漸失效，台灣人就是想當台灣人，並不想當中國人，所以國台辦現在只剩抹黑和造謠，但台灣民眾是很清楚的。

她談及，去中國是安全第一，要快快樂樂出門、平平安安回家，要求宗教團體公開也是要避免成為中共統戰滲透的棋子，另一方面更是安全的保障。

中國國台辦發言人朱鳳蓮。（翻攝直播）

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