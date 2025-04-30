批賴清德讓大家做功德 黃國昌：柯文哲勞工政策 民眾黨努力實踐

台灣民眾黨團立委黃國昌等人30日舉行「揭穿民進黨軟爛慣老闆 糟蹋勞工真面目」記者會。（記者塗建榮攝）

2025/04/30 13:51

〔記者林哲遠／台北報導〕在五一勞動節前夕，民眾黨立院黨團總召黃國昌今日召開記者會痛批，民進黨對勞工的真面目，就是總統賴清德說的「希望大家做功德」，雖然民眾黨前主席柯文哲未能當選，但他開出的勞工政策，民眾黨團8位立委努力在立院實踐，民眾黨和民進黨最根本的不同，就是民進黨專開芭樂票，而民眾黨說到做到。

黃國昌指出，過去幾年，勞工薪資報酬佔GDP占比來到歷史新低，這就是民進黨承諾的「與勞工共享經濟成長果實？」如果勞工真的是民進黨心頭最軟的一塊，怎麼會讓民進黨高官權貴濫用就安基金拍沙龍照、開演唱會、搞豪華辦公室。

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立委張啓楷續指，明天就是五一勞動節，民進黨一直說勞工是心頭最軟的那一塊，結果根本是軟土深掘的慣老闆一直欺壓勞工。台灣低薪高工時不但沒解決，還多了霸凌問題，據數據顯示，台灣2024年全年總工時高達2030個小時，高居全球第6、亞洲第2，民進黨如果最照顧勞工，那為什麼台灣工時不僅未降，還不斷往上攀升，遙遙落後於台灣主要產業競爭對手南韓、日本。

2016年民進黨修「勞基法」砍掉勞工的7天國定假日、變成現在的12天，張啓楷批評，經過勞團計算，民進黨已讓全國勞工損失4億4800天的國定假日，民眾黨將幫勞工提案將砍掉的假，至少爭取5天要回來。

張啓楷說明，民眾黨推動加薪二法已經三讀，讓職場薪資更透明、明定分潤共享經濟成長的果實，同時也修「中小企業發展條例」，企業替員工加薪，減稅額度由130%調至200%，員工企業雙贏；另也修「證交法」，明訂上市櫃賺到錢要分潤給員工並揭露薪資結構與調整，職場環境更健康。

張補充，民眾黨更提案增訂家庭照護假，讓國人兼顧家庭與職場，接著增訂以「小時」為單位的親職假，並提出5/1勞動節、9/28教師節讓全國放假，避免「一家兩制」。

台灣電力產業工會理事長歐子銘提及，目前台電仍有乾淨、便宜的發電能源，像是核二、核三若能重啟運作，即不須行政院挹注千億撥補。此外，歐也批評，台電公司曾為了做公關宣傳，邀請新聞媒體，來拍攝台電人員摘除電桿鳥巢，此舉完全沒有考慮基層人員的心理壓力及安全疑慮，甚至曾發生因為取景效果不好，得要重複操作以供拍攝的情事。

台灣專科護理師產業工會理事長洪志祥也說，護理師人力短缺情況日益惡化，「每個月都看到夥伴，一個接一個離開我們」，導致現職護理師照護壓力倍增，更直接造成照護延遲、急診壅塞、慢性病惡化的惡行循環。

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