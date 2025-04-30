罷免葉元之告急！新北綠議員掃街助陣 民批426遊行挺死亡連署：很不對

新北市議會民進黨團今（30）日前往板橋、樹林區共同生活圈的崑崙公園市民活動中心一帶掃街收罷免藍委連署書。（記者黃子暘攝）

2025/04/30 13:15

〔記者黃子暘／新北報導〕多地罷免國民黨立委案第二階段漸近尾聲，新北市議會民進黨團今（30）日前往板橋、樹林區共同生活圈的崑崙公園市民活動中心一帶掃街收罷免藍委連署書。黨團總召集人廖宜琨說，距離罷免藍委葉元之罷團「板橋大刪元」安全目標還差33.6％，希望藉由深入巷弄掃街的方式，把連署書一張張催出來。

廖宜琨、黨團副召集人蘇錦雄、幹事長山田摩衣、書記長顏蔚慈今日參與掃街活動，力催葉元之等全國35區泛藍立委罷免案連署書。廖宜琨、山田摩衣指出，黨籍議員跨區響應掃街，希望在大罷免最後階段一起努力衝刺，儘速罷免不適任立委，使國會恢復正常、國家更安定，相信第二階段全國人民都會為公民罷團撐腰。

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板橋立委選區分為板橋東區與西區，隸屬板橋選區的山田摩衣說，其實蠻多民眾不確定自己戶籍是否為葉元之選區的板橋東區，因此擇定在溪崑地區藉由巷弄掃街盡可能將連署書催出來。

許多民眾被問及是否願意響應罷免時表示已經簽好，有民眾見到掃街團，馬上熱情表示全家都已簽好、「罷免會過啦」！有民眾則反映戶籍在樹林區，無法響應罷免藍委，也有民眾表示自己戶籍在花蓮，早已簽好二階連署。

由泛藍發起的罷免民進黨民代案爆出涉嫌連署造假疑雲，一名先生對掃街團表示，426凱道遊行搞得好似告訴全台灣人民要挺「死亡連署」，「這很不對，錯了就認，為什麼錯了不認？其實我們覺得說應該要嚇嚇他，這也是救國民黨的一種方法」。

新北市議會民進黨團今（30）日前往板橋、樹林區共同生活圈的崑崙公園市民活動中心一帶掃街收罷免藍委連署書。（記者黃子暘攝）

新北市議會民進黨團今（30）日前往板橋、樹林區共同生活圈的崑崙公園市民活動中心一帶掃街收罷免藍委連署書。（記者黃子暘攝）

新北市議會民進黨團今（30）日前往板橋、樹林區共同生活圈的崑崙公園市民活動中心一帶掃街收罷免藍委連署書。（記者黃子暘攝）

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