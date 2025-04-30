國台辦嗆賴清德「多行不義必自斃」 公督盟：精神錯亂、胡言亂語

國民黨發動426凱道「反綠共、戰獨裁」活動，總統賴清德認為「反對獨裁，應該要去北京天安門」。國台辦發言人朱鳳蓮今日痛罵，多行不義必自斃，肆意妄為、倒行逆施，必將自食惡果。（翻攝直播）

2025/04/30 13:03

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨、民眾黨發動426凱道「反綠共、戰獨裁」活動，總統賴清德認為「反對獨裁，應該要去北京天安門」。中國國台辦發言人朱鳳蓮今日痛罵，多行不義必自斃，肆意妄為、倒行逆施，必將自食惡果；公督盟批評，假設民進黨是綠共，共產黨不是應該很開心？國台辦的發言完全是精神錯亂、胡言亂語。

朱鳳蓮聲稱，賴清德上台一年來，頑固堅持台獨立場，無視島內要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，及增進民生福祉的普遍呼聲，媚美賣台、謀獨挑釁，大搞綠色恐怖，肆意迫害政治異己，引發台灣民眾強烈不滿，426集會正是這種民意的體現。

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對於國民黨所發起的426「戰獨裁」活動，朱鳳蓮則說，我們關注有關情況，「賴清德當局」頑固堅持台獨立場，不斷進行台獨挑釁，阻擾破壞兩岸合作，煽動兩岸對立對抗，導致台海緊張動盪。

朱鳳蓮指稱出，不擇手段打壓異己，迫害支持兩岸交持兩岸交流合作的人士，「綠色恐怖」陰影壟罩全島，無底線媚美輸誠，卑躬屈膝拱手出賣台灣利益。賴清德上台不到一年，台灣已經陷入政治發展困局，導致民怨發展沸騰，426集會正是台灣民眾對賴清德倒行逆施，憤怒不滿的集中體現。

對此，公民監督國會聯盟執行長張宏林受訪表示，台灣民主最可貴之處是大家都可以表達訴求，中國要多加學習，而不是在那胡言亂語。非常悲哀的是，中國現在仍不允許人民有上街、集會結社的自由。

張宏林指出，台灣目前根本沒有獨裁這件事，也尊重人民集會結社自由，中國應該學習台灣民主的寶貴之處，盡快讓中國民眾有此權利。

張宏林強調，426集會「反綠共、戰獨裁」訴求是非常荒謬的，如果對獨裁有基本認識，就知道台灣是民主體制。政黨之間彼此有不同政治理念在拉拔，但國家並沒有獨裁，人民仍然可以主張自己的訴求及權益，都可以透過修法或救濟方式。

「不要隨便扣帽！」張宏林進一步說，反綠共的重點不是哪一個顏色，而是反共。大家好奇的是國民黨真的反共嗎？如果民進黨真的有共產黨化，所以要來反，國台辦應該要反思共產主義其實是被挑戰的。

張質疑，中國媒體不太敢報導「反綠共」這個字，假設民進黨是綠共，共產黨不是應該要很開心才對？所以國台辦對426集會活動的發言，根本是胡言亂語、精神錯亂，「獨裁」和「反共」都戳中要害，但又不能不表態，可看出國台辦發言相當混亂。

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