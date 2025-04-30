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    徐巧芯稱「全面代收罷綠委連署書」 網PO照打臉：要記得開門？

    無良公關PO出徐巧芯服務處鐵門照。（圖擷取自 Threads ）

    無良公關PO出徐巧芯服務處鐵門照。（圖擷取自 Threads ）

    2025/04/30 14:19

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫28日表示，所有國民黨民代全力協助罷免綠委選區二階連署，連署結果將列入黨中央考核，也會公告讓藍營支持者知道。徐巧芯29日在臉書宣布：「從今天起，我的服務處將全面代收所有罷免民進黨立委的連署書。」對此網紅「無良公關」在社群平台PO出徐巧芯服務處照片，大酸「要記得開門餒？在地人常常經過都沒開門喔！沒開門人家要怎麼交連署書？」

    徐巧芯在臉書PO文表示：「朱立倫主席宣布，要求所有國民黨所有民代，全力協助所有罷綠委的第二階段連署。我全力支持，唯有國民黨團結，結合所有力量戰鬥，才可以抵擋這個暴政政府壓迫。我也宣布，從今天起，我的服務處將全面代收所有罷免民進黨立委的連署書。」

    「無良公關」在社群平台Threads貼出1張照片，可以看到照片中是徐巧芯的立委服務處，服務處鐵門深鎖，與徐巧芯說全面代收所有罷免民進黨立委的連署書似乎有差別，無良公關在貼文中表示，徐巧芯說她的服務處要開始代收罷綠委的連署書？那要記得開門餒？在地人常常經過都沒開門喔！沒開門人家要怎麼交連署書？

    網友們看到貼文後紛紛留言「認證，雖然不多次，但經過都沒開」、「抄戶政系統就不用開門收了」、「莊敬路唯一一家不遵守8點關門週日休假的店，因為平日也休、8點不到就沒人了」、「這是連服務處員工都懶得請，卻自己全身名牌，立委只是賺錢裝扮自己的工具，不是要服務在地居民的概念？」、「我常常經過，10次有看到1-2次開門吧，裡面超級簡陋，不說我以為是裝潢中」、「忙著改裝成早餐店」。

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