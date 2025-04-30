盧秀燕「四箭齊發」成空口號？台中原創漫畫補助6年來徵件不增反減

2024台中國際動漫博覽會，動漫迷Cosplay。（新聞局提供）

2025/04/30 13:59

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市推動動漫產業，市長盧秀燕去年宣示「四箭齊發」厚植軟實力，議員黃守達、謝志忠、張玉嬿、王立任今天議會質疑其中一箭原創漫畫補助已經舉辦6年，徵得件數僅2、30件，去年還不增反降，後續獲補助漫畫也未多宣傳，建議進一步提高漫畫補助、建置推廣平台、創立漫畫獎，培養台灣本土漫畫人才，別讓四箭齊發淪為「說說而已」；副市長鄭照新回應，將進行評估。

黃守達指出，市府自109年度開始辦理「台中市原創漫畫創作補助」，一年的補助經費150萬，補助項目包含創作費、助手費、國內旅費、郵電費、出版費等，今年補助已經第6年，也累積口碑，但每年此補助所徵得的件數不多，最高的113年度也僅38件，114年度又降到23件。

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黃守達質疑，此補助單件最高補助25萬，審核的資格條件不困難，以鼓勵與支持創作者的性質為主，但徵得件數卻未隨著時間逐年增加，且不增反降，是遇到什麼瓶頸、宣傳力道不足、或者是誘因不足，市府應找出問題。

黃守達進一步指補助不是發完錢就沒事，後續推廣才是重點，目前原創漫畫補助的作品，主要是放置在新聞局網站，但路徑複雜，僅提供各創作者的個人連結，缺乏一致性，閱覽相當不便，非常可惜。

黃守達也提及，盧秀燕市長曾說要動員各局處來推廣台中優質漫畫作品，但現場點名教育局長、圖書館館長，兩位主管卻一無所知，回答不出來。

黃守達認為，打造「動漫之都」不應淪為口號，建議新聞局設置台中漫畫推廣平台，整合作品增加曝光，協助行銷，讓漫畫家可以專心投入創作，作品也有機會被更多人看見。

謝志忠表示，根據《2022年台灣文化內容消費趨勢調查報告》顯示，有高達55%的台灣民眾有閱讀漫畫的習慣，其中22%閱讀的還是台灣漫畫作品，顯示台灣漫畫具備相當大的潛力與影響力，他強調，市府應正視這項趨勢，進一步提高漫畫獎金補助，建議新聞局也應進行跨局處合作，整合資源，厚植漫畫創作量能，讓優秀作品有更多曝光機會，進而激勵創作者持續投入漫畫創作。

針對原創漫畫補助徵件數少，新聞局長欒治宜回應，台創漫畫環境辛苦也小眾．因此持續會補助鼓勵，每年約2、30件微件，希望愈來愈多，有創作者補助8萬到30幾萬，當年度把150萬使用完畢，未來也希望增加經費。

議員王立任、張玉嬿、黃守達、謝志忠（左至右）質疑原創漫畫補助已經舉辦6年，徵得件數僅2、30件，去年還不增反降，質疑市府推動動漫產業淪為口號。（記者蔡淑媛攝）

議員建議提高漫畫補助、建置推廣平台、創立漫畫獎，培養台灣本土漫畫人才，鄭照新回應，將進行評估。（記者蔡淑媛攝）

盧秀燕在台中國際動漫博覽會Cosplay。（新聞局提供）

針對原創漫畫補助徵件數少，新聞局長欒治宜回應，台創漫畫環境辛苦也小眾．會持續補助鼓勵。（記者蔡淑媛攝）

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