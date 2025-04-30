攜廖偉翔西屯動土 盧秀燕：有功不一定有賞

台中市長盧秀燕（白衣）與藍委廖偉翔（前排左2）等人，為西屯區協和里市民活動中心開工祈福。（記者黃旭磊攝）

2025/04/30 13:18

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市西屯區協和里市民活動中心開工，市長盧秀燕與國民黨立委廖偉翔執鏟祈福；盧秀燕以台語稱「江湖上有一句話，有功不一定有賞、撞破要賠」，指出新建市政路延伸工程拆掉下七張犁閱覽室，首度以教育局用地「賠給」協和里蓋活動中心，還特地請市民記得廖偉翔、民進黨台中市議員陳淑華等西屯5名議員及里長「恩情」。

由於台中立委第四選區罷團「展翅廢翔」公佈罷免廖偉翔第二階段已超過4萬份連署，超越法定門檻3萬2921份，盧秀燕特地提到，廖偉翔叫她「姑婆」，要求一定為民眾重蓋活動中心，「不然他要跑路」，盧秀燕也逐一點名民進黨市議員林祈烽、國民黨市議員黃馨慧、張廖乃綸及協和里長陳靖益，要民眾記得有做事民代的恩情。

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廖偉翔會後被追問罷免議題，直稱要趕高鐵到台北，未回應記者提問。

西屯區協和里人口5439人，長期以「下七張犁閱覽室」作為集會場所，閱覽室配合市政路延伸工程將被拆除，民眾殷切期盼新建市民活動中心，台中市府自籌經費超過1727萬元新建，預計明年3月完工。

盧秀燕強調，這是台中唯一一座用教育球場用地新建活動中心，市政路打通工程拆掉閱覽室，要拿球場用地出來賠。

台中市民政局長吳世瑋說，協和里市民活動中心基地位於教育局權管的文小91學校用地，目前為運動局代管的足球場及其附屬設施和停車場，工程預計明年3月完工。

台中市長盧秀燕（右2）以台語稱「江湖上有一句話，有功不一定有賞、撞破要賠」。（記者黃旭磊攝）

西屯區協和里市民活動中心耗資1727萬元新建動土。（記者黃旭磊攝）

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