捷克參議院反對中國曲解2758決議 外交部：彰顯台捷關係密切友好

外交部長林佳龍表示，誠摯感謝捷克參議院透過實際行動支持台灣，並呼籲國際社會持續以具體作為反制中國錯誤詮釋聯大第2758號決議。（資料照）

2025/04/30 13:13

〔記者黃靖媗／台北報導〕捷克參議院昨（29）日通過決議案，反對中國對聯大第2758號決議的錯誤詮釋，並重申支持台灣有意義參與國際組織。對此，外交部表示，決議案展現捷克參、眾兩院對台灣的堅定支持，充分彰顯台捷關係密切友好。

捷克參議院29日通過「關於中華人民共和國曲解聯合國大會第2758號決議內容，以及支持台灣參與國際組織」決議案，指出聯合國大會1971年10月25日通過的第2758號決議，未提到台灣或台灣人民，未觸及台灣的政治地位、未決定中國對台灣的主權，也未對台灣在聯合國機構內的地位或參與情況作出說明，決議案也提及，中國刻意扭曲聯合國決議，將危害聯合國的正當性與國際法的基本原則，呼籲中國尊重聯大第2758號決議的實質內容，停止為其政治目的濫用第2758號決議。

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捷克參議院決議案也支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、國際民航組織（ICAO）及國際刑警組織（INTERPOL）等多邊組織，並呼籲捷克政府在聯合國機構中，處理中華人民共和國對聯大第2758號決議的曲解與濫用行為，支持台灣在該等組織中有意義參與。

外交部指出，捷克眾議院外委會去年12月12日便已通過決議案，反對中國不當連結聯大第2758號決議與「一中原則」，如今捷克參議院在5個月內也通過決議案反對中國曲解第2758號決議，展現捷克參、眾兩院對台灣的堅定支持，充分彰顯台捷關係密切友好。

外交部長林佳龍表示，誠摯感謝捷克參議院透過實際行動支持台灣，並呼籲國際社會持續以具體作為反制中國錯誤詮釋聯大第2758號決議，我國將持續與全球理念相近夥伴攜手合作，反制威權國家破壞國際秩序，共同捍衛全球民主陣營共享的核心價值。

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