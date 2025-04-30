罷藍委傳連署涉個資外洩與偽簽？ 藍營新藍圖連線徵吹哨者站出來

新北市議員陳偉杰表示，為了要讓台面下的惡意操作能有機會在陽光下攤開檢驗，盼有知情人士勇敢站出來。 （資料照）

2025/04/30 13:33

〔記者羅國嘉／新北報導〕近日民進黨發言人、新北市議員卓冠廷透露，總統兼黨主席賴清德先前下「軍令」，要求35個泛藍立委罷免案全數要過二階後。由國民黨議員組成的「新藍圖連線」今（30）日表示，疑似有特定人士以違法買收連署書、透過民間企業社團取得個資、偽造連署書簽名等操作，企圖衝高罷藍團體連署數量。籲吹哨者挺身而出，若有掌握具體資料的民眾願意舉發不法，他們將協助保密身分並代為公布相關資料。

市議員陳偉杰表示，司法辦藍不辦綠的偏頗行徑已成為社會共同唾棄的現實，在這樣的環境下恐怕會讓不少綠營人士鋌而走險，尤其是社會多數民意均反對無差別罷免的狀況下，民進黨現任黨公職民代要如何「協助？」罷藍團體已向賴主席討好表忠，讓人細思極恐。為了要讓台面下的惡意操作能有機會在陽光下攤開檢驗，盼有知情人士勇敢站出來。

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市議員江怡臻指出，「新藍圖連線團隊」有專業律師擔任法律顧問，將以最高標準檢視吹哨者所提供的資料是否屬實，若有民進黨現任黨公職民代涉及違法，就會向社會大眾公布並提供事證給國民黨中央黨部及檢調。

市議員呂家愷表示，賴清德的軍令狀總是讓黨內人士霧裡看花，如要民進黨所有民意代表的配偶及三親等以內血親、姻親，不能擔任公費助理，甚至也要求過全體綠委全程參與黨團會議，立法院會、程序委員會、八大常設委員會都要全勤，服從黨團指揮，請問民進黨查了嗎？做到了嗎？現在又下軍令罷免所有藍委，卻馬上有人出來緩頰、幫改口，原來民團只是民進黨的遮羞布嗎？

市議員戴湘儀強調，在府院黨檢無所不用其極的操作下，罷藍連署進展有限，「明明很多綠營支持者也不願意連署罷免藍委，卻被綠營現任黨公職民代情勒」，顯示洪孟楷、葉元之、羅明才、林德福、張智倫和廖先翔委員服務不分藍綠、專業問政經得起考驗，新藍圖連線也一定會全力以赴，守護每位新北的國民黨籍立委。

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