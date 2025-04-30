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    罷免綠委連署書涉偽造文書 國民黨北市黨部總幹事姚富文2人收押禁見確定

    國民黨台北市黨部書記長初文卿（左）及總幹事姚富文（右）被裁定羈押禁見確定。（資料照）

    國民黨台北市黨部書記長初文卿（左）及總幹事姚富文（右）被裁定羈押禁見確定。（資料照）

    2025/04/30 13:08

    〔記者楊國文／台北報導〕台北地檢署偵辦藍營罷免綠委吳思瑤、吳沛憶的連署書疑涉偽造文書不法，台北地院更裁庭逆轉將國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹收押禁見，較早一步被收押禁見的北市黨部總幹事姚富文、書記長初文卿，均向高等法院提起抗告，高院今認定，姚、初涉偽造文書、個資法等罪均罪嫌重大，且有串證、湮滅證據之虞，加上其偽造提議人名冊犯行，更可能影響罷免結果，今將抗告駁回，收押禁見２個月確定。

    高院合議庭審判長廖建瑜、受命法官文家倩和陪席法官林呈樵審理後認為，姚富文、初文卿均涉犯刑法的行使偽造私文書、個資法的非法利用他人個人資料等罪，且罪嫌重大，且有串證及湮滅證據之虞。

    合議庭並指出，審酌姚、初２人所涉偽造提議人名冊犯行，不僅對被冒名人的憲法權利產生危害，更可能影響公職人員罷免結果，使我國民主政治基石因而動搖，並損及我國選舉制度健全發展，其影響程度顯非一般偽造文書、違反個資法的案件可以比擬，為確保後續偵查程序的順利進行，因此有羈押禁見、禁止通信必要。

    全案源於北檢查出罷免綠委吳思瑤、吳沛憶的連署書，涉有抄錄名冊的情形，質疑是由國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹主導，涉犯偽造文書、違反個資法等罪且罪嫌疑重大，且有勾串、湮滅證據之虞，本月18日凌晨向北院聲請羈押禁見黃呂錦茹、北市黨部總幹事姚富文、書記長初文卿、第一區黨部執行長曾繁川等4人。

    北院19日裁定姚富文、初文卿羈押禁見，法官認定2人涉犯刑法行使偽造私文書、違反個人資料保護法嫌疑重大，且供詞不一，又刪除LINE對話紀錄，有串證、滅證之虞，因偽造的提議人名冊數量很多，如何分工尚待釐清，裁定將2人羈押禁見。黃呂錦茹、曾繁川則均無保請回，當庭釋放。

    檢方認定北院對黃呂錦茹的裁定不當，提起抗告成功，高院撤銷發回北院更裁。北院更裁庭大逆轉，日前裁定黃呂錦茹收押禁見。

    姚、富不服遭押禁見，提起抗告。高院今認定抗告無理由，駁回確定。

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