國台辦嗆賴清德獨裁集權 公督盟：反獨裁應先批判中國

國台辦發言人朱鳳蓮。（翻攝直播）

2025/04/30 12:34

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣民眾發起大罷免行動，準備罷免不適任國民黨立委，國民黨則聲稱，大罷免就是要「罷免獨裁者、罷免賴清德」。中國國台辦發言人朱鳳蓮今日表示，賴清德妄圖透過獨裁集權加速台獨步伐，注定失敗。公督盟反批，國台辦是滿口胡言、精神錯亂！如果國台辦反獨裁，應該先批判挑戰中國自身體制。

朱鳳蓮在國台辦記者會宣稱，賴清德上台以來，頑固堅持台獨立場，一方面處心積慮謀獨挑釁，升高兩岸對立，對美國貼靠獻媚輸誠。另一方面，變本加厲在島內製造綠色恐怖，打壓政治異己，大搞司法迫害，加劇社會撕裂，已經激起台灣社會嚴重不滿。

請繼續往下閱讀...

朱鳳蓮說，賴清德妄圖透過獨裁集權加快台獨步伐，嚴重違背潮流和島內主流民意，注定失敗。希望廣大台灣同胞看清楚賴清德及民進黨當局不擇手段謀獨挑釁的邪惡本質，堅決反對台獨分裂及綠色恐怖，以實際行動維護自身福祉和台海和平穩定。

對此，公民監督國會聯盟執行長張宏林受訪表示，中共對台滲透嚴重，持續軍事威脅，在內部製造錯假訊息撕裂社會，同樣的事一直都沒停過。中共不斷對台施壓，台灣必須透過民主方式來反制，大罷免是民眾自發性行動，更是對紅色及國家不忠誠民意代表的汰換，國台辦卻認為這在破壞和諧。

「獨裁部分，中國最沒資格說話！」張宏林指出，中國是一個獨裁國家，還敢批評別人獨裁，真的是國際笑話。無法想像一個獨裁國家的發言人，竟然會罵另一個國家在獨裁，這是非常荒謬一件事，國台辦發言已經是國際笑話。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法