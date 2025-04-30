舉辦2025荷蘭國王節酒會 荷駐台代表譚敬南：守護和平是台荷堅定共同目標

外交部次長吳志中與荷蘭駐台代表譚敬南共同舉杯向現場賓客致意。（外交部提供）

2025/04/30 12:47

〔記者黃靖媗／台北報導〕荷蘭在台辦事處昨（29）日晚間舉辦「2025荷蘭國王節」酒會，荷蘭駐台代表譚敬南（Guido Tielman）表示，守護和平一直是雙方堅定的共同目標，期盼台荷持續深化交流合作。

即將卸任離台的譚敬南致詞指出，台荷共享自由民主價值，80年前結束歐戰後，守護和平一直是雙方堅定的共同目標。

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譚敬南表示，台荷近年交流在雙方努力下蓬勃發展，不僅貿易額屢創新高，去年荷蘭眾議員正式首度組團訪台、台荷文化交流400週年都是雙邊關係的重要里程碑，期盼台荷在良好的基礎上，持續深化交流合作。

外交部次長吳志中表示，近年台荷關係在各層面蒸蒸日上，荷蘭眾議院本月一次通過4項友台動議，呼籲荷蘭政府「反對中國升高情勢」、「強化與台灣貿易關係」、「派遣高階官員訪台」，並「支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）」，就是最好的證明。

吳志中也說，感謝荷蘭跨黨派政要對我國的強力支持，並肯定荷蘭政府去年派遣軍艦通過台海，台荷是共享自由、民主及人權價值的理念相近夥伴，雙邊文化交流超過400年，相信未來台荷關係將持續成長茁壯。

外交部指出，荷蘭在台辦事處舉辦「2025荷蘭國王節」酒會，共同歡慶荷蘭年度最重要節日國王節，與即將到來的荷蘭「解放日」（Liberation Day） 80週年紀念，酒會出席賓客包括立法院副秘書長張裕榮、數發部長黃彥男與各界代表約300人。

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