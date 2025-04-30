因應美加徵關稅衝擊 綠委指農漁業180億補助規模不足

民進黨立委蔡易餘今偕同農業縣多位包括陳冠廷、王美惠、陳亭妃、劉建國、鍾佳濱、陳俊宇、陳素月召開「關稅衝擊迅速 農漁業預算應擴大規模強化國際競爭力」記者會。（蔡易餘辦公室提供）

2025/04/30 12:51

〔記者李文馨／台北報導〕因應美國可能加徵對等關稅，台灣農漁產品首當其衝，民進黨籍多位農業縣立委今共同召開記者會，指行政院日前雖通過總規模達4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，但農漁業的支援卻僅編列180億元、僅佔總預算4.4%，未隨預算規模擴大而調整，實難反映政策的公平性與農業的國安戰略地位。

民進黨立委蔡易餘今偕同農業縣多位包括陳冠廷、王美惠、陳亭妃、劉建國、鍾佳濱、陳俊宇、陳素月召開「關稅衝擊迅速 農漁業預算應擴大規模強化國際競爭力」記者會。

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蔡易餘表示，美國是台灣農產品出口的第一大市場，2024年出口總值高達8.9億美元，占整體出口比重17.6%，主要產品涵蓋蝴蝶蘭、毛豆、鬼頭刀、茶葉與水果等高附加價值作物，一旦美國加徵高關稅，不僅衝擊外銷收益，也將使農民價格崩跌、產地收購受挫。他質疑，「從880億變4100億，農業卻一毛未加，這樣怎麼對得起農民？」

陳冠廷說，農業部門不只是「補多少錢」的問題，更是「補得夠不夠快、補得對不對位」的問題。農業不像製造業可以快速轉單，面對檢疫、冷鏈、生產周期等多重障礙，政府若仍用「通案補助」方式處理，只會讓基層農民因配合不上時程而自動退出國際競爭。他建議，應比照經濟部模式，設立農業推進專案，提供彈性、即時、專人協助的「組團參展」制度

王美惠呼籲，農業補貼規模不足，關稅談判應重視糧安與食安。目前規劃補貼180億元的規模，要農業應對關稅衝擊遠遠不足；尤其農業產品多半保存期短，受影響程度更大。此外，關稅的農業談判，也可能涉及我國糧食安全國安問題與食安問題，不是單純農民生計問題，政府一定重新檢討，並謹慎處理。

陳亭妃表示，當地蝴蝶蘭產業已備妥前往美國建立基地的規劃，有土地、有廠商，卻苦無政府資源串聯，「就差政府那條線，這筆預算卻沒納入相關項目，讓廠商根本無法出發。」她指出，台灣鯛等水產品若能推動冷凍加工升級、發展成料理包，也有潛力打入全球市場，呼籲農業部勿錯過轉型良機。

劉建國說，農業面對關稅衝擊絕非短期補助可解，因為台灣農產品出口往往需長時間談判與技術配合才能進入市場。他舉例，台灣出口一顆芭樂到美國，談了10年才成功，到現在能順利外銷的農產品也才5樣，「每項農產品要花這麼久的時間才打開市場，行政院卻只編列180億元應對全體農產品的潛在出口衝擊，這樣的資源根本不夠。

鍾佳濱強調，毛豆與黃豆產業將首當其衝，中國毛豆若無法出口美國，恐改銷日本，擠壓台灣出口空間；而進口方面，若美國黃豆、玉米、小麥價格崩跌，反而會拉低國內飼料成本，影響養豬業與加工市場；他說，「這不是單一補貼就能解決，要用產業轉型思維應對出口與進口雙向衝擊。」

陳俊宇指出，南方澳的鬼頭刀有七成外銷美國，現正值出口旺季，若關稅突變，勢必重挫產值。他建議中央應全額補助漁船冷凍與衛生設備升級，同時擴大海外行銷活動，協助漁業建立新通路、降低單一市場依賴。

陳素月認為，彰化在花卉、豬隻、水稻等產業均為全國前段班，但此次特別條例農業僅分得180億元預算，顯然與農業的戰略價值不符，呼籲農業部應設立關稅衝擊專案小組，研擬具體產業應變與轉型方案，並重新檢討預算分配，才能避免農民成為無聲的受害者。

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