「粉紅超跑」出發進香在即 全國罷團明挺進白沙屯拚連署

苗栗國罷免立委連線喊出連署告急，預告將於明（5/1）天起攜手全國罷團挺進通霄鎮白沙屯地區，展開全面搶救的連署擴大行動。 （圖由苗栗國罷免立委連線提供）

2025/04/30 12:10

〔記者彭健禮／苗栗報導〕白沙屯媽祖南下進香在即，今年計有近33萬人報名參加。苗栗縣公民團體「苗栗國罷免立委連線」推動罷免苗栗第一選區泛藍無黨籍立委陳超明、第二選區國民黨籍立委邱鎮軍的第二階段連署告急，預告將於明天（5/1日）起攜手全國罷團挺進通霄鎮白沙屯地區，全面擴大連署行動。

苗栗國罷免立委連線表示，象徵慈悲與溫柔的白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」，將於5月2日凌晨出發南下雲林縣北港朝天宮進香；團隊將攜手北北基桃罷團、高雄南霸天志工團及中部等罷團，於明天上午11點起於白沙屯地區展開大規模的罷免連署收件行動。

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苗栗國罷免立委連線說，在行動路線上，規劃各地罷團自苗栗起共同協助收件，再一路向南，挺進台中、彰化、雲林等地快閃收件，共同向所在縣市鄉親全面催促尚未完成連署的民眾即刻簽下連署書。

「白沙守護，媽祖慈悲，搶救衝刺！」苗栗國罷免立委連線表示，這次不僅是連署書收件的全面衝刺，更是向媽祖祈求，讓台灣人民世世代代安居樂業，守護這片土地的希望。

陳超明、邱鎮軍罷免二階連署，法定門檻分別第一選區2萬586人、第二選區2萬3187人，法定連署期限至5月12日。苗栗罷團分別以2萬6千多份、3萬份為安全門檻，收件日期到5月4日，經最新統計，苗栗2區都尚欠缺約8000份，呼籲所有關心台灣未來的朋友，不論身在何地，只要人民願意站出來，台灣就能更好、更堅強。

白沙屯媽祖徒步南下進香，今年報名人數32萬9118人。圖為媽祖婆往年出發時盛況。（資料照）

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