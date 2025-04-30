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    罷免最後衝刺 陳亭妃：讓不認真、不代表民意的立委下台

    陳亭妃表示，固定每週親自將這些來自基層的連署書，送交民進黨中央黨部。（陳亭妃提供）

    陳亭妃表示，固定每週親自將這些來自基層的連署書，送交民進黨中央黨部。（陳亭妃提供）

    2025/04/30 12:33

    〔記者蔡文居／台南報導〕罷免行動進入最後關鍵階段，民進黨立委陳亭妃今天呼籲全民攜手衝刺連署，展現民主力量。她強調，罷免是人民的權利，不是情緒的發洩，我們要用理性和行動，讓不認真、不代表民意的立委下台！

    陳亭妃今天在臉書貼文指出，自己每天都會彙整全台各地湧入的連署書，並固定每週親自將這些來自基層民意的聲音，送達民進黨中央黨部，「每一筆簽名，對我來說都是沉甸甸的責任，我不敢鬆懈，也不會缺席！」她強調，這不是為了個人或政黨，而是為了整個台灣的未來。

    陳亭妃表示，罷免倒數，近期有越來越多民眾主動到台南服務處遞交連署書，甚至在高鐵上、行程途中遞交，她始終親自接收、逐一建檔，務求讓民意不被漏接、不被忽視。她號召全民接棒，在關鍵時刻持續協助宣傳、監督，讓罷免行動突破更多人對政治冷感的「天花板」。

    她說，民主是靠千千萬萬像大家一樣的公民行動所累積而成，她作為「台南的女兒」，她會繼續用行動說話，跑遍全台、奔走中央，為所有關心台灣、珍惜民主的鄉親，全力以赴！

    陳亭妃表示，固定每週親自將這些來自基層的連署書，送交民進黨中央黨部。（陳亭妃提供）

    陳亭妃表示，固定每週親自將這些來自基層的連署書，送交民進黨中央黨部。（陳亭妃提供）

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