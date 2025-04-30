基隆民政處長坦承查個資助罷免 吳崢：犯罪集團首腦朱立倫出來道歉

民進黨發言人吳崢。（資料照）

2025/04/30 11:58

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕基隆地檢署偵辦罷免民進黨市議員鄭文婷「死亡連署」案，基隆市政府民政處長張淵翔涉違反個人資料保護法及偽造文書，法官裁定40萬元交保，並限制住居，同時還有共犯未到案。對此民進黨發言人吳崢表示，國民黨過去選舉作票，現在盜取市民個資作弊，犯罪集團首腦朱立倫出來道歉！

吳崢在臉書PO文表示，基隆市民政處長認了！國民黨動用市府機器盜取個資！今天凌晨國民黨的基隆市民政處長張淵翔，涉嫌違法利用戶政系統盜取市民個資，提供國民黨地方黨部做罷免連署之用，張淵翔本人已經坦承犯行，已經認罪！國民黨在全台灣涉嫌抄黨員名冊、偽造文書已經夠離譜。現在更扯的是，不只抄自己的黨員名冊，還直接利用職務之便，進入基隆市戶政系統抄市民資料。

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吳崢指出，基隆市民的個資什麼時候變成了國民黨的財產？市民有同意國民黨這樣做？這根本是台灣民主化後核彈級的選舉舞弊，臭不可聞！往後基隆市民要怎麼信任把自己的住址、身分證字號、聯絡資料交給市政府？市民要怎麼安心？

吳崢續指，甚至，張淵翔還在微信上與國民黨基隆黨部主委吳國勝等人成立群組，交換資訊，基隆市民個資有沒有外流到中國？目前沒人說得準，國民黨的犯罪行為不斷升級，從偽造文書，到動用市府機器盜取個資，已經淪為台灣選舉史上一大醜聞。仗著公職身分，運用公權力犯法侵害民眾個人權利，介入選舉罷免運作，這才是真正的威權獨裁心態！

吳崢直言，國民黨過去選舉作票，現在盜取市民個資作弊，犯罪集團首腦朱立倫出來道歉！

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