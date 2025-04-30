王鴻薇罷免案今晚揭連署成果 5/9五罷團齊送件

罷團「山除薇害」表示，今天傍晚6時至晚間8時將在台北市中山區復興北路NET前空地公布最終二階收件數字與重磅消息。（資料照，本報合成）

2025/04/30 11:48

〔記者劉詠韻／台北報導〕中選會日前公布全國立委罷免案二階連署截止期限，其中35名泛藍立委集中在5月、民進黨立委則多於6月截止，罷免王鴻薇團體「山除薇害」今（30）日上午預告，晚上將於公布最終二階收件數字與重磅消息，並邀來吳思瑤、陳培瑜、林楚茵、吳崢及顏若芳、閩南狼、八炯與政治評論員Grace等人站台宣講。

罷團「山除薇害」表示，此次作為大罷免浪潮的領頭羊，或許有民眾好奇，截止目前為止已有多少選民下定決心要罷免王鴻薇，並指「蔣萬安的本命區，能否被山除薇害團隊攻破？中山區與北松山的選民都在期待著！」

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罷團說，今天傍晚6時至晚間8時將在台北市中山區復興北路NET前空地公布最終二階收件數字與重磅消息，並邀來民進黨立委吳思瑤等多人站台宣講。

罷團提醒，今晚8時至9時30分在松山機場進行最後一批海外收件，同時預告下一波活動，將把握僅有9天的時間造冊準備，並預計5月9日 （週五） 偕同北市其他罷團剷除黑芯、大安強強滾、港湖除銹、文山退葆共同舉辦聯合記者會並送件台北市選委會。

罷團表示，今天傍晚6時至晚間8時將在台北市中山區復興北路NET前空地公布最終二階收件數字與重磅消息，並邀來多名民進黨立委、議員等人站台宣講。 （罷團「山除薇害」提供）

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