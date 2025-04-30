袁紅冰爆中共密令分化罷免團體 吳思瑤：台灣要嚴正因應

吳思瑤今強調，對於中共以資金、認知戰、抹黑戰等方式介入大罷免的可能性，台灣相關單位都要及早嚴正因應，並呼籲罷團彼此信任扶持。（資料照）

2025/04/30 11:40

〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免二階連署進入最後衝刺，中國流亡作家袁紅冰近日接受媒體訪問時爆料，中共高層特別擔心部分「中共代理人立委」遭罷免，為此密令要加大抹黑行動，並分化民進黨和公民團體的關係。立法院民進黨團幹事長吳思瑤今（30日）強調，對於中共以資金、認知戰、抹黑戰等方式介入大罷免的可能性，台灣相關單位都要及早嚴正因應，並呼籲罷團彼此信任扶持。

對於袁紅冰的爆料，吳思瑤今受訪表示，民進黨團當然會相對擔憂，袁紅冰多次針對中共對台的戰略作為，其觀察和說法都一一應驗，確實有相當高的參考價值，以及相當充分的事實依據。例如，本屆新國會一組成，袁紅冰就已對外揭露，習近平下達指令「戰場就在立法院」，只透過影響立法院長韓國瑜、國民黨團總召傅崐萁、乃至於「傅隨組織」民眾黨團總召黃國昌，即可不費一兵一卒拿下台灣。

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吳思瑤說，習近平早已將其影響力滲透、深入立法院，要用台灣的民主來破壞民主，包括下令國民黨聯合民眾黨，以國會改革之名進行國會擴權，讓立法院成為台灣最實質的政治影響力中心，這些都已經在去年上演並應驗。

適逢大罷免二階關鍵時刻，吳思瑤指出，袁紅冰再次揭露，中共國台辦極有可能已下達指令，要來分化台灣的罷免行動，例如製造罷免團體之間的矛盾、進行很多認知作戰的操作，或是介入未來可能啟動的三階投票，可能以資金、認知作戰、分化罷團、抹黑民進黨等形式，目的是為國民黨救罷免、使其走出罷免危機。

吳思瑤說，袁紅冰過去預測介入台灣的民主選舉，現在中國要介入民主罷免，過去有介選，現在有介罷。 同樣使用資金、認知作戰、使用抹黑戰，或是用其他方式幫助藍營立委，民進黨團不會意外，相關單位都要嚴正地來因應；對於中共的介選，台灣有很多法規要啟動因應之處，畢竟任何的境外勢力都不得影響干預台灣的民主選舉或罷免，更何況中共是敵對的境外勢力。

此外，吳思瑤也呼籲罷團，現在是最辛苦的時候，在二階要送出連署單的最後一哩路，有非常繁複的行政作業，還有衝刺最後一波的連署，大家都辛苦了，「如果我們知道中國已經要來分化罷團內部、啟動矛盾，我們更應當彼此信任、彼此扶持」。

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