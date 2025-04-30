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    加拿大312份海外連署書抵台 林俊憲曝前4名藍委

    民進黨立委林俊憲今（30日）召開「海外罷免連署書交付記者會」，從加拿大台裔教授山人幸琪手中接下從海外帶回的312份罷免連署書。（林俊憲辦公室提供）

    民進黨立委林俊憲今（30日）召開「海外罷免連署書交付記者會」，從加拿大台裔教授山人幸琪手中接下從海外帶回的312份罷免連署書。（林俊憲辦公室提供）

    2025/04/30 11:32

    〔記者李文馨／台北報導〕35件泛藍立委罷免連署行動邁入尾聲，民進黨立委林俊憲今（30日）召開記者會，從加拿大台裔教授山人幸琪手中接下從海外帶回的312份罷免連署書。林俊憲說，這些連署書猶如「海外學子獻給家鄉的情書」，前4名分別為王鴻薇、羅智強、賴士葆及徐巧芯，另外後續還有1500多份將陸續抵台。

    台裔教授山人幸琪自發參與加拿大台灣青年的「楓起來罷爆」、在加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC）內設立罷免連署站，獲得校園內外台灣籍學生熱烈響應，山人幸琪此次返台，親手將這批連署書交給林俊憲。

    山人幸琪說，海外連署工作相當辛苦與不便，她除了設計防呆板，讓民眾以較為方便的方式連署外，並提到北美使用letter size的紙張格式，與連署書格式不符，需透過網購A4紙或是透過香港志工從香港帶來列印，罷團連署站點也需要以注音標示，避免中國人的騷擾。

    多倫多罷團志工劉小許及其丈夫吳醫師也提到，加拿大連署不易，除了放置在友善店家的整組分類資料夾被竊，罷免書與回郵信封都遺失外，也在連署過程中被不同立場的台灣人以及中國小粉紅騷擾及鬧場；但也有台灣人一路守護罷團免於騷擾外，更有許多老僑民透過電話陸戰的方式宣傳大罷免的活動。

    林俊憲表示，這312份連署書猶如「海外學子獻給家鄉的情書」，而這些連署書有超過一半是針對罷免北部立委，前4名分別是王鴻薇、羅智強、賴士葆及徐巧芯，顯示出海外台灣人對於這幾位立委的不適任特別有感。

    林俊憲指出，除了這次帶回台灣的312份外，在加拿大各省，包括卑詩省528份、安大略省913份、亞伯特省88份以及魁北克省60份，總共1500多份連署罷免書，展現海外台灣人無比堅定的民主意志與行動力。

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