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    首頁　>　政治

    再爆鄭正鈐政治獻金疑點！ 四叉貓：每天花近5000買菜、2000元計程車費

    國民黨新竹市立委鄭正鈐。（資料照）

    國民黨新竹市立委鄭正鈐。（資料照）

    2025/04/30 13:01

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕PTT網路紅人四叉貓爆料國民黨立委鄭正鈐在2023年5月間出國參加「世界衛生大會」，但同一期間卻申報2.4萬在台灣「吉川小吃店」的餐費。四叉貓繼續爆料，指出在2023年5月11日～7月10日這段期間，鄭正鈐每天都會花4000至5000元買蔬菜水果；2023年12月1日至22日，每天都會花2000元搭計程車。

    四叉貓在臉書PO出2篇貼文，第一篇貼文為鄭正鈐5月至7月的政治獻金申報，四叉貓在貼文中表示，鄭正鈐的政治獻金申報，在2023年的5月11日～7月10日這段時間，整整兩個月，每天都會去買4000至5000元的蔬菜水果，好健康！

    四叉貓在另一篇貼文指出，2023年的12月1日至12月22日，每天都會固定搭2000元的計程車，一定是因為他的司機請假三週，所以每天都包計程車跑行程！

    四叉貓貼出鄭正鈐2023年5月至7月的政治獻金申報。（圖擷取自 臉書）

    四叉貓貼出鄭正鈐2023年5月至7月的政治獻金申報。（圖擷取自 臉書）

    四叉貓指出鄭正鈐2023年的12月1日至12月22日每日花2000元搭計程車。（圖擷取自 臉書）

    四叉貓指出鄭正鈐2023年的12月1日至12月22日每日花2000元搭計程車。（圖擷取自 臉書）

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