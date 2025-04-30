立院初審通過「災害防救法」修正案 要求強化防災教育知識培養

立法院內政委員會今（30日）初審通過「災害防救法部分條文修正草案草案，除配合組改修正機關名稱，同時也要求強化專業防災教育的知識培養。（記者李文馨攝）

2025/04/30 11:08

〔記者李文馨／台北報導〕立法院內政委員會今（30日）初審通過「災害防救法部分條文修正草案」，除配合組改修正機關名稱，同時也要求強化專業防災教育的知識培養。此外，草案也通過附帶決議，要求經濟部、內政部就工業管線運作、安全、維護、監督及災害防救等事項，積極研議立專法議題。

配合機關組織改造，草案修正第3條，將主管寒害、土石流及大規模崩塌災害、森林火災、動植物疫災的「行政院農業委員會」修正為「農業部」；負責毒性及關注化學物質災害、懸浮微粒物值災害的「行政院環境保護署」修正為「環境部」；同時也將輻射災害的「行政院原子委員會」修正為「核能安全委員會」。

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為強化專業防災教育的知識培養，初審草案修正第1項第2款，為減少災害發生或防止災害擴大，各級政府平時應依權責實施下列減災事項，並鼓勵公、私立學校、急救責任醫院、團體、公司、有限合夥主動或協助辦理，災害防救教育、訓練、觀念宣導及「專業知識培養」。

此外，民進黨立委賴瑞隆原擬提案增訂第19條，主張工業管線災害防救業務計劃由行政院審議後，送立法院備查。工業管線之運作、安全、維護、監督及災害防救等事項、應以專法定之；專法未公布施行前，應遵守現行相關法令之規定。

經濟部產業園區管理局副局長曾淑芬表示，針對是否制定專法，行政院於2017年決議回歸地方自行管理，宜蘭縣政府即將做廢棄物管理，未來只有高雄市政府有工業管線，目前已訂定2項法案管理。

內政部次長馬士元則說，災防法22種災害都由行政機關完成審議後直接公告，並無到立法院備查的程序，若針對工業災害管線單獨送至立法院備查，會與其他災害計畫有不同做法。此外，工業管線是否需訂定專法，這牽涉經濟部主管轄下，若每個災害都要訂專法，該部法律會變得龐大，建議以附帶決議處理。

經朝野立委與行政官員討論，最後通過附帶決議，請經濟部、內政部就工業管線運作、安全、維護、監督及災害防救等事項，應積極針對立專法議題進行研議，並就相關監管資訊應適度公開揭露。

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