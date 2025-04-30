被抓再上街哭政治迫害？周軒點名藍營4人：台灣民主的罪人

基隆市政府民政處長張淵翔被裁定40萬元交保。（資料照）

2025/04/30 12:56

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免如火如荼進行中。國民黨提出「反惡罷」，並以罷免民進黨民代方式反擊，26日還舉行「戰獨裁」凱道遊行。然而國民黨卻頻傳幽靈連署爭議，多人遭羈押或裁定交保。政治工作者周軒表示，公民都遵守民主法治的遊戲規則，為什麼國民黨可以翻桌呢？他批評國民黨是被抓再上街哭都是政治迫害，更點名：「謝國樑、林沛祥、朱立倫、傅崐萁，你們都是台灣民主的罪人。」

國民黨多地黨部日前因涉幽靈連署遭檢調搜索，引發國民黨不滿，發起凱道遊行。而在遊行過後，基隆地檢署偵辦基隆市議員罷免案，查出國民黨籍基隆市府民政處長張淵翔涉利用戶政系統，助領銜人、國民黨前基隆市議員候選人紀文荃補件時，篩掉提議人名冊中除戶的連署人，幫助罷免案通過第一階段連署門檻，認定張、紀及協助收送件的仁愛區黨部主任張金發三人涉犯個人資料保護法等罪，有串證、滅證之虞，向法院聲押禁見。法院深夜裁定，張淵翔40萬元交保，另2人收押。

請繼續往下閱讀...

周軒今日在臉書PO文表示，坦白說，罷免走到現在，二階連署送件時間也快到了，各地公民罷團就算再不甘心，依法還是得送出去，因為法律就是這樣訂的，規則就是這樣寫的。

周軒質疑，公民們都服從民主法治的遊戲規則，為什麼國民黨可以翻桌呢？他批評國民黨，抄名冊偽造死人的簽名湊數，被抓再上街哭都是政治迫害。執政的基隆民政處長可以直接開戶政系統幫忙國民黨查個資。如果可以這樣搞，國民黨以後怎麼選都會贏，基隆市的民政處長可以偷查民眾個資，這次是幫忙罷免民進黨議員，等到下一次選舉，是不是可以幫國民黨候選人查誰不支持他，誰沒出來投票的？

周軒最後表示，民主是「人民作主」，不是「民政處長作主」。他並點名基隆市長謝國樑、立委林沛祥、國民黨主席朱立倫、國民黨立院黨團總召傅崐萁，「你們都是台灣民主的罪人。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法