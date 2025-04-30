罷免二階連署破5萬 洪孟楷：35位被罷藍委會合作團結「一席也不能少」

罷免國民黨立委洪孟楷公民團體「罷洪！！刻不容楷」今上午發文宣布，二階段連署書突破5萬份，達成安全門檻。（圖擷自臉書）

2025/04/30 11:12

〔記者劉宛琳／台北報導〕罷免國民黨立委洪孟楷罷團宣佈二階連署衝破5萬份，超過法定門檻的3萬8764份。洪孟楷表示，要過關是預料中的事，他早有心理準備，會呼籲支持者要出來投下不同意罷免票，面對這一次黨內35位委員被罷免，他們一定會堅定的充分合作、團結，「一席也不能少」。

洪孟楷表示，針對執政黨所發起的大罷免，有任何進入第二階段連署的35位國民黨立委裡，其實要過關都是預料的事情，他們也早有心裡準備，接下來就是正面對決，他會呼籲支持者要出來投下不同意罷免票，守護自己信任的立委，堅定力挺做事的立委。

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洪孟楷說，其實從4月26號看到廣大的民意站在街頭，就是對現在的執政者表達不滿，台灣現在正走向反民主、獨裁的一條路上，其實有很多的民眾、中間選民在過去這段時間選擇沒有發聲，不代表認同現在的做法，更不代表認同執政黨所發起的惡罷。

洪孟楷說，他還是要呼籲，現在的執政者有沒有看到台灣面臨到美國關稅以及世界的一個變動，如果說還是只想在島內來找敵人，只想在國內來找敵人，只想要讓台灣社會面對更加的對立的話，他沒有辦法接受。

洪孟楷說，面對這一次的全台35位委員被罷免，他們一定會堅定的充分合作、團結，「一席也不能少」。更重要的是要度過這一次的執政黨所發起的惡罷難關。洪正告現在的執政者，身為中央民意代表，他們就是專業監督、理性問政，而執政黨所負起的責任，就是要給台灣人民過好日子？

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