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    四叉貓爆出國還申報2.4萬吉川小吃店餐費 鄭正鈐：它是有名的餐廳

    網紅四叉貓發文質疑，鄭正鈐在2023年5月間曾出國參加「世界衛生大會」，但同一期間卻申報2.4萬在台灣的餐費。（圖擷自臉書）

    網紅四叉貓發文質疑，鄭正鈐在2023年5月間曾出國參加「世界衛生大會」，但同一期間卻申報2.4萬在台灣的餐費。（圖擷自臉書）

    2025/04/30 10:48

    相關新聞請見︰

    曝鄭正鈐出國還申報2.4萬台灣餐費 四叉貓：不知辦啥活動？

    〔記者劉宛琳／台北報導〕網紅四叉貓爆料國民黨立委鄭正鈐在2023年5月間出國參加「世界衛生大會」，但同一期間卻申報2.4萬在台灣「吉川小吃店」的餐費。對此，鄭正鈐僅回應，它是地方很有名的餐廳。

    四叉貓在臉書表示，鄭正鈐於2023年參加第76屆「世界衛生大會」立法院視導團，2023年5月20至25日鄭正鈐應該都在國外才對，但根據申報資料顯示，當年的5月20日、5月21日、5月25日鄭正鈐在台申報2.4萬的餐費。

    四叉貓表示，鄭正鈐於2023年的5月20日、5月21日、5月25日，每一天均申報8000元針對「吉川小吃店」的餐飲費用。此外在在2019年的8月9日也有兩筆支出一樣給「吉川小吃店」，不過是註記「雜項購置及修繕費用」。

    對於該筆餐費，鄭正鈐僅回應，它（吉川小吃店）是地方有名的餐廳。

    而對於四叉貓日前爆料鄭正鈐找移工出席國民黨426凱道活動，媒體今天詢問移工與鄭正鈐的關係，鄭表示，那是市民，他想大家來關心國家、社會的發展都是好的事情。

    針對那些外籍移民被爆料只有居住證沒有身分證，鄭正鈐表示，此事有人去提告，進入司法的狀態就尊重司法去做，他們該怎麼去做就怎麼做。

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