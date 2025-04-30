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    基隆民政處長張淵翔坦承違個資法40萬交保 謝國樑：尊重司法

    基隆市政府民政處長張淵翔坦承違反個資法，提供罷免議員團體連署。（資料照，記者盧賢秀攝）

    基隆市政府民政處長張淵翔坦承違反個資法，提供罷免議員團體連署。（資料照，記者盧賢秀攝）

    2025/04/30 10:36

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆地檢署偵辦罷免民進黨市議員鄭文婷「死亡連署」案，基隆市政府民政處長張淵翔涉違反個人資料保護法及偽造文書，法官裁定40萬元交保，並限制住居，同時還有共犯未到案。基隆市長謝國樑今天表示，尊重司法，市府還是有非常多努力工作、奉公守法的員工，繼續努力把工作做好。

    至於市府員工指張淵翔所犯行為不僅是個人行為，還致市府公信力受創，議員暗指有市府高層指示，謝國樑表示，他在政大法律研究所念了4年半，辛苦拿到碩士學位，基本上對刑法的構成要件相當清楚且謹慎。

    針對張淵翔坦承違反個人資料保護法，利用職務提供名單給罷免議員的團體連署，也影響市府行政中立，謝國樑表示，這件事情他第一天就說得非常清楚，希望大家都能夠把事情的經過說明清楚，市政府仍然有非常多努力工作、奉公守法的員工，要繼續努力來把工作做好，大部分的市府員工都是沒有參與其中的。

    至於是否考慮調整張淵翔職務，謝國樑表示，近日會跟人事處、政風處，還有民政處相關的主管業務討論，有更新一步的訊息，會立刻跟外界報告。

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