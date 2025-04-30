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    徐巧芯「全面代收罷綠委連署書」 網湧入酸：不是說邪教？

    國民黨立委徐巧芯。（資料照）

    國民黨立委徐巧芯。（資料照）

    2025/04/30 12:12

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫宣布520發動罷免賴清德總統，引發外界議論，國民黨立委徐巧芯昨（29）日在臉書宣布：「從今天起，我的服務處將全面代收所有罷免民進黨立委的連署書。」不少網友紛紛留言大酸「連署不難，用抄的就好」。

    徐巧芯在臉書PO文表示：「朱立倫主席宣布，要求所有國民黨所有民代，全力協助所有罷綠委的第二階段連署。我全力支持，唯有國民黨團結，結合所有力量戰鬥，才可以抵擋這個暴政政府壓迫。我也宣布，從今天起，我的服務處將全面代收所有罷免民進黨立委的連署書。」

    網友們看到貼文後紛紛留言「然後妳就被罷免了」、「要罷免妳的也可以去妳服務處填寫嗎？」、「代收還是要做做樣子，不然連署書憑空出現很難圓」、「都不說自己偽造連署書，只會說政治迫害，國民黨爛」、「你直接一通電話『相堵得到』威脅地政處處長開系統照抄，抄好了交給你就好了啊，還『代收』而且這就是你服務中心的功能哈」、「早餐店位置找好了沒？」，也有網友挖出徐巧芯聲援罷免綠委吳思瑤團隊「地動刪搖」活動時曾經表示「他們超愛投票，原因不明，但是就是『邪教化』超愛投票」網友大酸「不是才說罷免投票是邪教行為嗎？怎麼接著就開始收連署了？」

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