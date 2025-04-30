基隆民政處長坦承查個資助罷免 吳思瑤轟：最大醜聞應嚴辦

立法院民進黨黨團幹事長吳思瑤受訪。（記者王藝菘攝）

2025/04/30 10:03

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨籍基隆市府民政處長張淵翔涉利用戶政系統查詢個資，介入罷免連署，遭聲押禁見；法院表示，考量張已坦承犯行，准以40萬元交保並限制住居。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤今（30日）痛批，這是大罷免行動最大、最嚴重的醜聞，國民黨不只是黨務系統進行集體犯罪，甚至連藍營執政縣市都濫用行政權限、違法介入罷免，絕對要嚴辦究責、繩之以法。

民進黨市議員鄭文婷罷免案出現多起死亡連署，基隆地檢署偵辦後，查出張淵翔涉利用戶政系統，助領銜人、國民黨前基隆市議員候選人紀文荃補件時，篩掉提議人名冊中除戶的連署人，幫助罷免案通過第一階段連署門檻，認定張、紀及協助收送件的仁愛區黨部主任張金發三人涉犯個人資料保護法等罪，有串證、滅證之虞，向法院聲押禁見。法院深夜裁定，張淵翔40萬元交保，另兩人收押。

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「這無異是整個大罷免行動當中，最大、最嚴重的一個醜聞！」吳思瑤今受訪直言，這涉及行政機關濫用行政權限，提供名冊幫助罷免團體進行造假、進行冒名連署，絕對是到目前為止，發生的諸多連署造假事件當中非常嚴重的一個醜聞，絕對是非同小可。

吳思瑤說，當事人似乎已對其犯行坦承不諱，若這些犯行連當事人自己都認罪的話，就幾乎可以確認，國民黨不只黨的系統，上上下下進行系統性的集體犯罪偽造，現在連藍營執政縣市都利用行政的權限，非法、違法介入民主的罷免行動，這絕對要嚴肅偵辦、繩之以法。

吳思瑤強調，如果行政不中立至此，如果違法還不能調查，那台灣就不是法治國家，也要看看國民黨人如何回應這起嚴肅的醜聞和舞弊；現在看來，國民黨發動的「惡罷」和「亂罷」，幾乎可以研判斷定，他們是一個系統性、集體性的舞弊行為，連行政單位地方政府都參一腳，民進黨團支持法辦、嚴辦，支持要究責。

國民黨籍基隆市府民政處長張淵翔涉利用戶政系統查詢個資，介入罷免連署，40萬元交保並限制住居。（資料照）

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