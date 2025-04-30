張淵翔坦承犯行 黃智賢：拿戶政資料介選比死人連署更恐怖

黃智賢今發文批評，指張淵翔用民政局長之權，違法抓取戶政資料公然介入罷免，是極為嚴重的違法犯罪，「你還有什麼事情幹不出來」？（資料照）

2025/04/30 10:05

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕基隆地檢署偵辦罷免死亡連署案，昨（29日）聲押基隆市政府民政處長張淵翔等人，張淵翔坦承違反個人資料保護法及偽造文書犯行，法官昨深夜裁定張淵翔40萬交保。政治評論員黃智賢今（30日）在臉書發文批評，指張淵翔用民政局長之權，違法抓取戶政資料公然介入罷免，是極為嚴重的違法犯罪，「你還有什麼事情幹不出來」？強調此舉比「死人連署」更恐怖。

黃智賢表示，國民黨在全台灣各處抄黨員名冊，冒名連署卻毫無歉意，原本這已經夠讓人瞠目結舌；但現在竟有高官直接打開戶政資料，進行「更有效率」的冒名連署。黃形容：「這下子不會有死人了，我戶政找的全是活人，當事者毫不知情名字被拿去做了什麼事。」

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黃智賢指出，張淵翔是民政局長，拿得到人民每一筆最隱密的個資，他竟然把人民的戶政個資當作政治工具跟武器，為政治利益服務。而張淵翔不只是民政局長，也是基隆市選委會總幹事，黃直言：「選委會，是辦選舉罷免的公權力機關耶。你張淵翔，竟然幹出這種事！」

黃智賢提到，在謝國樑被罷免時，基隆市選委會就有一系列行政不中立行為，護航謝國樑的事件，已經讓人質疑行政不中立；如今張淵翔直接踩過紅線法律，用民政局長之權，違法抓取戶政資料，公然介入罷免，這不只是違反行政中立，是極嚴重的違法犯罪，這比花蓮民政局長要公務員拿連署書上門查水表，更無法無天。黃形容：「這行為，刨掉了民主選舉的祖墳。」

黃智賢質疑，在民主基礎、公平選舉的前提下，如果可以私自拿著人民的戶政資料，連署書填到飽、偽造簽名簽到爽，「這種犯罪你都敢。那你還有什麼事，幹不出來？你拿著人民的戶政資料，還會幹出多少壞事？」

黃智賢認為，死人連署和拿戶政資料偽造連署都是偽造民意，在人民不知道的情況下，以此來圖利自己的陣營、奪取自己的利益，那這樣會不會「作票」？用作票當選、用作票避免被罷免不是更加暢快？且「選委會+民政局」這組合，有能力、有權力作票。

黃智賢最後也反問：「謝國樑的罷免案，基隆市選委會，還有多少貓膩，我們不知道？花蓮縣近年來的選舉，會不會還有更不堪聞問的違法操弄，被揭發出來？這些靠選舉上位的政治垃圾，踐踏公務員，逼迫公務員違法，做了多少違反選舉公正的作為？誰，可以踹共？說的話，還有任何公信力？」

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