罷綠委幽靈連署層出不窮 黃帝穎：國民黨別干預司法包庇犯罪

律師黃帝穎。（資料照）

2025/04/30 09:42

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由國民黨發起「以罷制罷」的罷免案卻頻傳「幽靈連署」，近日檢調陸續偵辦，多名國民黨黨工幹部涉案。對此，律師黃帝穎表示，大批「死人連署」是偽造文書的鐵證，縣市政府民政局處首長違法，適用公務員加重其刑2分之1，最重可判7年半徒刑。

黃帝穎在臉書PO文表示，全國各區的罷免連署出現大批死人連署，無法像一般偽造文書案可解釋有無當事人授權代簽，因為死人無法爬起來簽名或授權，沒有解釋空間，在法律上，就是偽造文書的鐵證，基隆市民政處長涉案，是繼花蓮縣民政處長羈押禁見後再有民政處長非法介入罷免的違反個資法案件，公務員刑責比起罷免領銜人、黨工更嚴重，因為法律規定公務員加重其刑二分之一，可判7年半徒刑。

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黃帝穎指出，辦案標準在有無大批死人連署，根本不存在辦藍不辦綠問題，國民黨法盲包庇偽造文書犯罪，訛稱辦藍不辦綠，但其實判斷標準很簡單，是否有相同高比例的大批死人連署，檢調只辦藍卻沒辦其他陣營？

黃帝穎續指，答案是沒有人跟國民黨一樣，全國超過1923死人連署，國民黨找不到相同大批死人連署的比較基礎，可見朱立倫與韓國瑜瞎扯「辦藍不辦綠」根本站不住腳！檢察官打擊犯罪天經地義，國民黨不該有犯罪特權。

黃帝穎直言，檢察官聲押偽造文書被告，過去一般民眾如有串證滅證等「刑事訴訟法」羈押事由，被法院裁定羈押禁見的案件很多，打臉國民黨包庇偽造文書犯罪，國民黨不要干預司法包庇犯罪。

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