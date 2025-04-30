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    神戶市議員復刻初次訪台合照 邱議瑩羞：20年前的我也算美麗吧？

    上畠寛弘20年前初次訪台時與邱議瑩的合影。（圖擷取自 X ）

    上畠寛弘20年前初次訪台時與邱議瑩的合影。（圖擷取自 X ）

    2025/04/30 10:24

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本眾議員高市早苗率團訪台，我方政府設了歡迎宴迎接他們的到來。參訪團其中一位日本神戶市議員上畠寛弘表示，20年前跟著自民黨訪問團來到台北，與邱議瑩留下合照，20年後他再度造訪台灣，想與邱議瑩復刻當年的合照。對此民進黨邱議瑩貼出2張照片，害羞表示「20年前的我也算是美麗吧？」

    上畠寛弘在社群平台X發出2張照片，分別是20年前他18歲時跟著自民黨訪問團來到台北，與邱議瑩留下合照，與日前他與日本眾議員高市早苗一起訪台時，在歡迎宴上再度與邱議瑩合照的照片，上畠寛弘表示，他當時還是學生，第一次來台灣，也是第一次和外國人一起聚餐，他當時的心情很緊張，但邱議瑩用很和藹的態度與他說話，他非常高興能為促進台日友好共同努力。

    邱議瑩也在社群平台Threads發文表示，助理傳了這則po文给她，這是前天晚上在高市早苗議員的歡迎宴上遇到日本神戶的年輕議員，他很興奮的跑來跟邱議瑩說20年前他曾經跟著自民黨的訪問團來到台北，也與邱議瑩留下了合照，這次也要復刻當年的姿態⋯哈哈⋯20年前的邱議瑩也算是美麗吧？

    20年後上畠寛弘再度造訪台灣，與邱議瑩復刻當年的合照。（圖擷取自 X ）

    20年後上畠寛弘再度造訪台灣，與邱議瑩復刻當年的合照。（圖擷取自 X ）

    2人20年前後的合影。（圖擷取自 X ）

    2人20年前後的合影。（圖擷取自 X ）

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