曝鄭正鈐出國還申報2.4萬台灣餐費 四叉貓：不知辦啥活動？

網紅四叉貓發文質疑，鄭正鈐在2023年5月間曾出國參加「世界衛生大會」，但同一期間卻申報2.4萬在台灣的餐費。（圖擷自臉書）

2025/04/30 09:32

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委鄭正鈐遭質疑僱用越南籍移工到藍白426遊行撐場面，網紅四叉貓繼揭露大量便當支出與「中華神龍」理事長張尚舜有關，昨更發文質疑，鄭正鈐在2023年5月間曾出國參加「世界衛生大會」，但同一期間卻依舊申報2.4萬在台灣的餐費。

鄭正鈐遭質疑僱用越南籍移工到藍白426遊行撐場面，在新竹市經營養生館的老闆娘何氏卿於27日宣稱她才是「主揪」，四叉貓對此發文揭露，「何氏卿」為「中華神龍」顧問、台灣新住民人權展望協會新竹分會長，中華神龍理事長是張尚舜，張尚舜的公司叫做「張世渝商行」。而鄭正鈐在109年及113年的立委選舉中，都時常向「張世渝商行」訂購好幾千元的便當。

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四叉貓在臉書發文指出，鄭正鈐於2023年參加第76屆「世界衛生大會」立法院視導團，按理說在2023年5月20至25日間，鄭正鈐應該都在國外才對，但根據其投入立委選舉的申報資料顯示，在當年的5月20日、5月21日、5月25日這3天，鄭正鈐一共在台灣吃掉高達2.4萬的餐費。

四叉貓表示，針對鄭正鈐報餐費的那幾個日期，在查看其臉書和搜尋新聞後，都找不到他有辦啥活動，四叉貓也酸，「其他什麼把餐費報帳成修繕費我就懶得講惹」。

透過申報資料可發現，鄭正鈐於2023年的5月20日、5月21日、5月25日，每一天均申報8000元針對「吉川小吃店」的餐飲費用。而在2019年的8月9日也有兩筆雜支支出，一樣是給「吉川小吃店」，不過支出用途則是註記「雜項購置及修繕費用」。

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