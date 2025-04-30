罷免幽靈連署不斷 吳靜怡：國民黨一筆一筆押 好像不作弊很難

基隆市政府民政處長張淵翔被控利用民政系統查詢連署人個資，法官昨天深夜近12時裁定40萬元交保。法官裁定理由書指出，張淵翔坦承違法，無羈押必要。（資料照）

2025/04/30 08:38

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由國民黨發起的罷免案頻傳幽靈連署，近日檢調陸續進行偵辦，多名國民黨黨工因涉案遭羈押，或是在坦承犯行後交保。針對基隆民政處長張淵翔昨深夜也在坦承違法後交保，媒體人吳靜怡也諷刺，幽靈連署案讓國民黨一筆押押一筆一筆押！同時也讓人質疑，「國民黨好像不作弊很難」。

基隆地檢署偵辦罷免民進黨市議員鄭文婷死亡連署案，昨聲押基隆市政府民政處長張淵翔、罷免鄭文婷案的領銜人紀文荃與國民黨仁愛區黨部主任張金發，法官昨深夜近12時許裁定張40萬交保。根據裁定理由書指出，檢調人員檢閱多名被告手機內通訊軟體對話紀錄發現，吳國勝在為罷免連署成立的微信「勝之群組」內轉貼「國民黨台南市部被搜索!帶回6人調查!」新聞連結後，紀文荃隨即將原群組成員移除退出，再予重組群組，並向其他成員表示「原群在請大家清除」。

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法官表示，紀文荃及張金發均否認犯行，所述避重就輕，且尚有多位共犯尚未到案，可認為有勾串或湮滅未及查明事證的可能性，裁定將紀、張2人羈押，並禁止接見通信。

吳靜怡在臉書發文指出，基隆民政處長張淵翔坦承違法，獲得交保，「請問基隆林沛祥立委什麼都不知道嗎？有沒有加入過微信群組『勝之群組』？」

吳靜怡表示，根據檢調調查顯示，張淵翔涉嫌利用職務之便，違法查詢「戶政系統」個人資料，違反《個人資料保護法》，並涉犯《刑法》行使偽造私文書罪，協助罷免連署。另根據多方供詞、罷免提議人名冊、查對結果及手機通訊軟體對話紀錄等勾稽證據，張淵翔的涉案事證明確。

吳靜怡指出，從各地「幽靈連署案」調查進展來看，部分涉案人士採取滅證行為，導致多名嫌疑人因涉嫌勾串或湮滅證據而遭羈押。包含基隆、台北、台南、高雄等地均有共犯尚未到案，部分人士質疑是否有立委身份者利用國會保護傘規避調查？也因為如此，高齡的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹必須持續被羈押。

吳靜怡也直言，即使是用微信，也逃不過「數位採證中心」的還原技術！她表示檢調在調閱手機內通訊軟體對話紀錄時，發現張淵翔曾加入主委吳國勝為罷免連署而成立的微信群組「勝之群組」，張淵翔可能就是透過此管道與黨部互相聯絡，提供民政系統的協助。而國民黨台南市部被搜索時，在轉傳相關新聞連結之後，紀文荃就將原群組成員移除退出群組並刪除其內容，再另成立新群組，因此認定紀文荃及張金發否認犯行，且所述避重就輕，可以認為有勾串或湮滅未及查明事證的可能性。

吳靜怡分析，目前全台灣「幽靈連署案」涉案嫌疑人，分為認罪與不認罪兩組。認罪組多數交保，不認罪組中還有部分黨工向上級舉報或互相推卸責任，案情複雜。她在文末也直言「台灣的大罷免浪潮，讓人質疑，國民黨好像不作弊很難」。

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