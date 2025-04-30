基民政處長查個資助罷免 周軒：戶政資料可能透過微信在傳……

基隆市政府民政處長張淵翔被裁定40萬元交保。（資料照）

2025/04/30 07:46

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕基隆市政府民政處長張淵翔被控利用民政系統查詢連署人個資，張淵翔在坦承犯行後被裁定交保，政治工作者周軒質疑，張淵翔曾加入國民黨基隆黨部主委吳國勝為罷免連署而成立的「微信」群組「勝之群組」，讓他直呼「基隆市民們的戶政資料，可能都是透過微信在傳的」、「習近平也看得到基隆市民的個資呢⋯」。

基隆地檢署偵辦罷免民進黨市議員鄭文婷死亡連署案，昨聲押基隆市政府民政處長張淵翔、罷免鄭文婷案的領銜人紀文荃與國民黨仁愛區黨部主任張金發，法官昨深夜近12時許裁定張40萬交保。裁定理由出爐，張淵翔坦承違反個人資料保護法及偽造文書犯行，雖有共犯尚未到案，有勾串共犯、證人之虞，法官審酌張已坦承犯行，無羈押必要。

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裁定理由書指出，檢調人員檢閱被告張金發、紀文荃及張淵翔、吳國勝、罷免民進黨市議員張之豪領銜人游正義等人手機內通訊軟體對話紀錄發現，吳國勝在為罷免連署成立的微信「勝之群組」內轉貼「國民黨台南市部被搜索!帶回6人調查!」新聞連結後，紀文荃隨即將原群組成員移除退出，再予重組群組，並向其他成員表示「原群在請大家清除」。

法官表示，紀文荃及張金發均否認犯行，所述避重就輕，且尚有多位共犯尚未到案，可認為有勾串或湮滅未及查明事證的可能性，裁定將紀、張2人羈押，並禁止接見通信。

周軒今上午於臉書也分享案件內容，並質疑「也就是說，基隆市民們的戶政資料，可能都是透過微信在傳的。看到這邊實在頭好痛。習近平也看得到基隆市民的個資呢⋯⋯」。前立委賴品妤也留言諷刺「習近平看到也很喜歡」，其他網友也紛紛表示「國安單位該介入調查了吧！」、「公務人員為什麼可以用微信？」、「市民個資只值40萬交保金」、「可惡，放他出去串供」等。

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