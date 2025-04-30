「現代版飛鴿傳書」挺罷免 許美華：「苗栗很難」但志工沒放棄

財經作家「許美華」貼文分享苗栗志工罷團的努力故事。 （擷自「許美華臉書」）

2025/04/30 06:16

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「反紫光奇遊團」（當年反對中資紫光入股台灣IC設計護台灣半導體）成員的財經作家「許美華」力挺全台大罷免行動，在臉書發文分享各地罷團甘苦令人感動，意外變成「大八免課金大平台」。這次貼文苗栗告急的「現代版飛鴿傳書」即刻救援行動，為他們大力加油：「苗栗，真的很難，但是苗栗志工團沒有放棄！」

許美華表示，當年出面說服小英擋下紫光的業界X大哥，也是應援課金之一，說錢不夠都可以找他。但是，因為粉絲爭相贊助罷團實在太熱烈，連X大哥也一樣要排隊。

請繼續往下閱讀...

許美華說，28日11點左右，收到苗一領銜人Ami緊急私訊，要再去撒連署書，塞回郵信封。因為之前支援罷團，他都是請粉絲課金直接匯給廠商，他跟罷團都不經手錢，這樣金流最單純，也不會給人造謠講閒話的機會。但是，跟郵局買回郵信封，需要現金支付，而且，苗栗郵局的回郵信封，存貨只有1400個，罷團需要2萬個回郵信封。台北郵局正在翻倉庫，如果找得到2萬個回郵信封，Ami就要立刻上台北去取件。

這回X大哥終於派上用場，而且真的幫了大忙。Ami在當天下午3點收到台北北門郵局通知找齊2萬個回郵信封，因此立刻出發，趕上下午3點56分往台北火車。為了充分利用時間，Ami到台北後，還先去上廖筱君的節目，講了10分鐘。然後，下午5點半在北門郵局，Ami就收到X大哥請人送去的現金，領回兩大箱的2萬個回郵信封。

許美華表示，一個回郵信封一塊錢，一封信郵費8塊錢，2萬個回郵信封加上雜費，將近20萬，金額說大不大說小不小，但最讓人受用的是，短短幾個鐘頭，X大哥即刻救援，調派人力隨時待命。

許美華表示，苗栗的志工29日下午已經開始作業，到處塞信箱，回郵信封裡就是最珍貴的連署書，希望很快能看到飛鴿傳書寄回苗栗罷團。5月1日苗栗志工要跑白沙屯媽祖行程，大安、港湖、中山、中四的志工團也會下來支援。

許美華說，距5月12日截止送件，還有兩個禮拜，苗一陳超明、苗二邱鎮軍，都還差8000份，「苗栗，真的很難，但是苗栗志工團沒有放棄！一方有難，八方來救！衝到最後會達標」。

財經作家「許美華」貼文分享苗栗志工罷團的努力打拚，以及「奇遊團」X大哥幫大忙。 （擷自「許美華臉書」）

財經作家「許美華」貼文分享苗栗志工罷團的努力故事，緊急獲得X大哥支援，如願拿到2萬個回郵信封。 （擷自「許美華臉書」）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法