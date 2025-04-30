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    藍營涉假連署收押幹部兼任選委會委員 林楚茵轟：球員兼裁判

    林楚茵揭露國民黨台北市黨部書記長初文卿、新北市黨部書記長陳貞容竟然都是地方選委會的列席委員，怒轟藍營搞罷免「球員兼裁判」。（資料照）

    林楚茵揭露國民黨台北市黨部書記長初文卿、新北市黨部書記長陳貞容竟然都是地方選委會的列席委員，怒轟藍營搞罷免「球員兼裁判」。（資料照）

    2025/04/30 00:24

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕檢調近期積極偵辦罷免綠委連署造假案，民進黨立委林楚茵週二（29日）揭露，因涉案先後遭羈押禁見國民黨台北市黨部書記長初文卿、新北市黨部書記長陳貞容，竟然還是地方選委會的列席委員，怒轟「國民黨搞罷免，不是堅守自盜就是球員兼裁判！」

    面對大罷免浪潮，國民黨動用黨內青年軍對綠委發起報復性罷免，但死亡連署、冒名連署狀況頻傳，檢調介入偵辦，卻被藍營砲轟是執政黨藉司法打壓。而29日被林楚茵點名的初文卿和陳貞容，皆因涉入不實連署，先後於19日、29日裁定羈押禁見。

    林楚茵週二在臉書貼出台北市選委會今年2月26日和新北市選委會今年3月18日的會議紀錄，可以看見初文卿和陳貞容都列席擔任選委會委員，「初文卿雖已不在最新台北市選舉委員名單中，但在今年2月的會議紀錄中仍可見其身影，顯示他直到2月都還在選委會工作。而陳貞容仍在新北市選舉委員會現任委員名單中。」

    林楚茵怒批，「國民黨搞罷免，不是堅守自盜就是球員兼裁判！選委會委員本應守護選舉罷免的公平性，如今卻淪為造假連署的犯罪嫌疑人！國民黨各縣市黨部陸續被查出死人連署與造假連署，違法事實明確，國民黨不反省還厚顏無恥喊『司法破壞』，就是做抓賊喊抓賊的最壞示範！」

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