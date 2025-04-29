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    罷免羅廷瑋最後一哩路 中六罷團：只差3000份

    大罷免倒數計時，罷免羅廷瑋喊出「最後一哩路差3000份」。（擷取自敲羅行動粉絲頁）

    大罷免倒數計時，罷免羅廷瑋喊出「最後一哩路差3000份」。（擷取自敲羅行動粉絲頁）

    2025/04/29 22:51

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕大罷免最後倒數不到一週，台中罷免國民黨立委羅廷瑋的中六罷團「敲羅行動」喊話，「二階連署最後一哩路差3000份」，目前維持9個固定連署站及中西東南區4名民進黨議員服務處均加碼延長收件到5月5日，籲大家一起幫最後衝刺。

    此外，中六罷團也持續行動支援中二區罷免藍委楊瓊瓔的連署行動，目標盼台中6藍委全罷。

    中六罷團團隊近來兵分多路，派出「游擊小蜜蜂」行動聲援中二區罷免藍委楊瓊瓔的「中二拒瓔」連署行動，另也回防中六區，日前中六罷團僅透露罷免羅廷瑋連署已過二階連署門檻2.7萬份連署，為確保連署直達三階，中六罷團設定安全連署份數須達4萬份，今終喊出「再拚最後3000份，完成第2階段最後一哩路」，籲中六區民眾把握時間，到固定連署站與議員服務處繼續繳交二階連署書。

    中六罷團溫情喊話，無論幾個人到場，每一個簽名都是守護「家」的力量，「我們都會在街上等待」。

    部分志工則是忙著造冊，近日也陸續發出「連署資料有誤需更正」的簡訊，包括 身分證號或生日漏填、 字跡模糊、簽名或蓋章不清楚、 不同里別誤填在同一張、姓名欄位空白或填錯格、連署書格式放大或縮小等。

    中六罷團指出，因重視每份連署人的心意，因此以簡訊通知民眾回來重簽，請民眾若收到訊息後盡快與他們聯繫，以加速補正作業；連署的最後一哩路，感謝各方的支持一起完成這場重要的行動。

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