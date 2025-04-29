新版財劃法台南「得大於失」 黃偉哲：開源節流、該爭要爭

新版財劃法恐衝擊中央對台南捷運建設的補助。圖為第1期藍線規劃路線。（記者洪瑞琴攝）

2025/04/29 23:35

〔記者洪瑞琴／台南報導〕新版財劃法台南市僅獲配163億元，修法後中央還可能被迫刪減或調降對地方補助比率，尤其衝擊台南捷運建設。台南市長黃偉哲今（29）日表示，開源節流是必要，但該爭的要爭，要求各局處繼續積極爭取中央計畫型補助，並努力維持既有補助款額度。

黃偉哲指出，新版財劃法讓台南得不償失，新獲配的163億元不僅是六都最低，連帶還有149億元中央計畫型補助恐受影響，加上事權轉移地方需再支出278億元，以及台南市重要的軌道建設補助2660億元也可能被刪減，施政恐遭多重夾擊。因應補助可能減少的最壞情況，各局處要儘可能開源節流。

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南市財政稅務局表示，新版財劃法尚未實施上路，但就目前的分配結果來看，南市僅再獲配163億元，不但是6都最少，甚至輸給新竹市、新竹縣及彰化縣，與人口數僅32萬的花蓮縣分配數幾乎相當，明顯「重北輕南、重東輕西」，對台南城市發展及市民權益造成嚴重影響。

財稅局指出，台南軌道建設正在起步階段，後續的建設補助更可能因此而遭刪減2660億元。台南計畫型補助包括少子女化對策、污水下水道建設、防洪綜合治理經費、教師課稅配套措施、提升行人安全、提升道路品質計畫等，受影響金額就達149億元；中央事權移轉後增加的支出如農保、老農津貼、省府業務等則高達278億元。

財稅局表示，除了再向中央爭取水平分配有利定義可能性，南市也支持中央將向憲法法庭提出釋憲，期望能儘速啟動第2次修法，由中央與地方共同討論出一部可長、可久的財劃法，兼顧區域平衡與地方發展需求。

至於面對新版財劃法可能帶來的最壞情況，南市將持續爭取計畫型補助及維持對南市補助比率；也呼籲中央已核定的計畫應兌現承諾，包括「0至6歲國家一起養」、軌道建設、水利建設、生活圈道路建設等。另外，若中央事權移撥的支出超過163億元，南市打算暫緩承接。

財稅局並表示，積極增加市庫收入，包括盤點及活化閒置資產、檢討基金每年繳庫量能及存續必要性、加強各機關辦理促參及開發量能等。評估增加地方稅收，例如合理評定公告地價、適時調升房屋標準單價、加強稅籍清查及欠稅清理等。

新版財劃法對台南市的衝擊。（南市財稅局提供）

新版財劃法恐衝擊中央對台南軌道建設的補助。（南市財稅局提供）

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