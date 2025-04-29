美國關稅衝擊產業 台南市拿出第二預備金因應

美國關稅對台南產業的影響評估。（台南市府提供）

2025/04/29 23:14

〔記者洪瑞琴／台南報導〕因應美國提高關稅對地方衝擊，台南市除了透過台南市中小企業輔導團，協助中小微企業爭取中央、地方信貸、融資研發等補助，也積極幫忙業者拓展多元市場，爭取第2預備金預算，協助受衝擊產業。

台南市受此波美國對等關稅衝擊的產業主要包含資通訊產品業、基本金屬、電子零組件、金屬製品、汽機車及其零組件與機械設備製造業等。

請繼續往下閱讀...

經發局說，為使產業可更快速掌握中央及地方的補助資源資訊，已透過產、官、學、研組成輔導團訪視輔導並協助需求廠商申請中央補助計劃，輔導研發、智慧化、低碳化轉型，亦分別於溪南及溪北設立台南中小企業服務團專案辦公室，提供單一窗口服務協助產業解決問題。

市府祕書長方進呈與農業局長李芳林說，預計透過市府預備金作為申請中央經費的配合款，挹注資源幫助相關漁農產業度過危機，並補助蘭花等產業參加國際展覽及拓銷活動，開拓多元市場。

農業局說，以蘭花產業為例，計畫參加的展覽是由蘭花協會用專業角度進行初步規劃，以達到拓展海外銷售、了解國際市場走向與不同地區最新產業資訊為目標，提出下半年前往國際新鮮農產品協會（IFPA）主辦Global Produce & Floral Show（全球果蔬與花卉展）、美加蘭花市場拓銷活動、台日蘭鏈創新座談會、台越蘭花產業交流會、印尼市場產業調查及拓銷活動等。

市議員蔡麗青說，地方政府在這個動盪的國際局勢裡面，首先應該做好的是穩定民心，了解業界需求，協助和中央輔導資源對接，尤其台灣隱型冠軍企業台南幾間對美國貿易往來高、受影響生的企業及廠商，應積極訪查協助研議配套措施，協助渡過困境。

市議員李宗霖表示，美國川普目的是在地製造，讓產業回歸美國。市政府在輔導中小企業時，須以「防止台灣成為洗產地的溫床」、「提高參展補助」、「協助勞工就業輔導」3點策略因應，並加速大南方矽谷計劃。

李宗霖也表示，「勞工」會是美國關稅下受衝擊影響甚者，不論是在減單或企業轉型，尤其是50至60歲的中年勞工。目前已有中小企業開始減班作為未來因應，經發與勞工局務必要合作研擬協助中年就業問題。

美國關稅對台南產業的影響評估。（台南市政府提供）

美國關稅對地方衝擊，台南市府今天在議會專案報告。（記者洪瑞琴攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法