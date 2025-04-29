聲援區桂芝 蕭旭岑轟賴政府雙標：不敢碰黨內共諜只敢欺負高中老師

馬英九基金會執行長蕭旭岑聲援區桂芝。（資料照）

2025/04/29 22:00

〔記者施曉光／台北報導〕北一女中國文教師區桂芝轉發兩岸徵文大賽資訊給學生，遭檢舉並被陸委會認定涉及違法，馬英九基金會執行長蕭旭岑今天聲援區桂芝說，兩岸文教交流符合「兩岸人民關係條例」規定，區桂芝沒有任何違法情事，賴政府不敢碰黨內涉及共諜、到中國做生意的高層，只敢欺負一個高中老師，根本是兩套標準。

蕭旭岑說，兩岸交流的依據就是「兩岸人民關係條例」，其中對兩岸各項交流往來規範非常詳細，區桂芝鼓勵學生參加兩岸徵文比賽，完全沒有任何違法之處，陸委會逕自認定違法，還移請教育部懲處，根本是在製造寒蟬效應，恐嚇一般人民。

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蕭旭岑指出，「兩岸人民關係條例」第33條之1規範的是台灣人民或團體與中國大陸相關機構的「合作」事宜，尤其強調的是「政治性」，區桂芝轉發兩岸徵文大賽資訊，鼓勵學生學習，一點都不是「政治性」，也未與中國大陸相關機構「合作」，他要請問陸委會，是否承國安會或總統府之命，曲解法規迫害人民？

蕭旭岑說，民進黨一堆助理涉入共諜案，賴政府裝作若無其事，比國民黨地方黨部罷免連署涉偽造文書案還嚴重，賴政府就是不願意向上偵辦，有些人甚至還20萬元交保，這不是擺明兩套標準？國安會祕書長吳釗燮愛將被收押，潛伏時間長達8年，國安機敏資料疑似漏光光，何以吳釗燮都不用停職接受調查？

蕭旭岑說，包括藍營民代與粉專早就整理出許多資料，直指民進黨高層在中國有生意往來，包括總統府副祕書長何志偉家族的陽信銀行，行政院副院長鄭麗君夫婿沈學榮透過持股經營中國子公司，前民進黨立委鄭運鵬曾赴中經商，並以「中國台灣」名義申請商標等，若按照民進黨的標準，這些人是不是「嘴巴抗中保台，身體舔共賣台」？

蕭旭岑說，民進黨自己人可以跑到中國賺錢，共諜案到底有多高的層級涉入，至今也都搞不清楚，卻要迫害一個鼓勵學生參加兩岸徵文比賽的高中老師，那就是「吃人夠夠」，除非賴清德總統宣布戒嚴，或直接廢除「兩岸人民關係條例」，否則賴政府沒有任何依據去迫害兩岸人民的正常交流，更沒有資格懲處區桂芝。

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