衝刺階段！罷免呂玉玲差700份達門檻 沈伯洋明攜手議員掃街

立委沈伯洋明天將攜手多位民進黨籍桃園市議員，至龍潭、平鎮、中壢地區掃街，作罷免藍委呂玉玲的最後衝刺。 （民進黨桃園市黨部提供）

2025/04/29 22:32

〔記者黃政嘉／桃園報導〕大罷免二階連署進入造冊，桃園市罷免第五選區立委呂玉玲「罷呂清玲」離法定門檻尚差不到700份，立委沈伯洋明天將攜手多位民進黨籍桃園市議員，至龍潭、平鎮、中壢地區掃街，做最後衝刺，沈伯洋今天於個人臉書PO文指出，「希望能夠讓桃園全壘打！」

「只差最後幾百份連署，就有機會讓改變真正發生！」桃園市議員張肇良說，每一份連署，都是一份讓家鄉更好的力量，明天和王珮毓、劉仁照、楊家俍、彭俊豪、徐景文、黃崇真、張曉昀、魏筠，與立委沈伯洋下午3點起，先後在龍潭龍元宮、平鎮區的南勢黃昏市場，及中壢區的中北、忠孝黃昏市場掃街，做二階連署的最後衝刺；4點在南勢黃昏市場，5點在中北黃昏市場，5點40分在忠孝黃昏市場。

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黃崇真指出，大罷免到了最後衝刺階段，每一份連署書都無比重要，請大家用手中的筆，捍衛台灣得來不易的民主自由，大罷免、大成功！王珮毓指出，桃五連署依舊告急，最艱困一區，最需要你的連署，一起下架不適任的立委；魏筠指出，南桃園議員大集合，同心協力拚完二階連署的最後一哩路。

罷免第五選區立委呂玉玲「罷呂清玲」團隊志工張先生表示，目前罷呂連署書收件，距法定門檻差不到700份，近日在平鎮區與罷免台北市國民黨立委王鴻薇「山除薇害」團隊共同在平鎮區住宅區掃街收件，吸引到很多民眾連署，團隊預計最晚週日（5/4）送件至桃園選委會，且因應後續補件，這週志工仍會持續在平鎮住宅區掃街收件，5月3日早上9點掃平興里，下午1點半掃復旦里；5月4日早上9點掃北富里，下午1點半掃北興里。

此外，第二選區「全力一擊」罷免立委涂權吉領銜人Rick表示，團隊造冊期間，收件仍不停歇，目前收件已達3萬9134份，距130％連署的4萬134份之安全份數，差不到1000份，5月4日前將送交桃園選委會，之後連署站仍會持續收件以因應補件。

立委沈伯洋明天將攜手多位民進黨籍桃園市議員，至龍潭、平鎮、中壢地區掃街，盼連署罷免藍委「讓桃園全壘打」。 （翻攝「沈伯洋」臉書）

多位民進黨籍桃園市議員與立委王義川，上週六組成行動宣講團，至中壢新明市場街道掃街衝刺，邀民眾填寫連署。（資料照，記者黃政嘉攝）

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