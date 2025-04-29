黨內同志點名和國民黨合作關係有多深？陳亭妃：團結向前 不要內耗

台南市立委陳亭妃勤跑基層爭取認同支持。（台南市立委陳亭妃服務處提供）

2025/04/29 21:28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市議會民進黨團今（29）日公開點名黨籍立委陳亭妃，許多地方支持者早已對她多年來與國民黨互動行為非常不滿，甚至與「反罷免、反綠共」的國民黨關係瞹昩不明，要求陳亭妃說清楚。

陳亭妃今天勤跑基層行程，展現地方溫情與國會戰力雙重形象。她說，2008年民進黨僅有27席時，她就站在第一線，針對承認中國學歷、開放中生來台等議題與國民黨立委發生激烈衝突。甚至在地方自治法就獨自趴在主席台10個小時，阻擋不利法案，展現強烈的政治意志。她也多次在立法院與國民黨立委陳玉珍、徐巧芯交鋒，面對挑釁與抹黑毫不退縮，堅定捍衛民進黨政策立場。

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陳亭妃說，現在是大罷免運動的最後關鍵，要催出更多連署書，讓35席的國民黨立委都能通過二階罷免門檻，當許多支持者仍在街頭擺攤、催收連署書的時候，引用賴清德主席的話：「要團結向前、不要內耗，不要讓支持者失望。」唯有同心協力，才能共同守護台灣的未來。

民進黨台南市議員蔡麗青、李宗翰、林依婷、朱正軒、蔡筱薇、郭鴻儀、周嘉韋、黄肇輝等人今天聯合質疑，國民黨甫於4月26日高舉「反綠共」旗幟遊行，隔日陳委員就與國民黨議員蔡育輝一搭一唱傷害黨同志，尤其正值大罷免潮，兩黨激烈交鋒，陳態度曖昧不明，綠營支持者難以接受。

蔡麗青說，國民黨未來台南市長選舉也必須支持國民黨參選人謝龍介，陳亭妃此時若想借國民黨上位，無疑是飲鴆止渴，反遭國民黨利用。

李宗翰說，陳亭妃遭質疑與國民黨合作起源，便是2018年議長選舉跑票事件。當時與陳亭妃友好的黨籍議員全數跑票，和國民黨一同支持近期因貪污遭重判13年的前議長郭信良。陳亭妃不能一邊挺大罷免，一邊跟國民黨站在一起，「民眾需要一個明確價值，而不是我全都要」。

林依婷說，中央預算像是一片披薩，台南6席立委都是民進黨，自然中央相關預算分配由民進黨立委發聲、爭取是本分工作，但國民黨議員蔡育輝多次在議事殿堂抹黑林俊憲，且表達自己支持陳亭妃，這種離間計我們不上當，也希望陳不要借力使力，傷害黨同志。

朱正軒則請陳亭妃公布自己的「產銷履歷」及「產品說明」，要爭取藍白支持也是一種選擇，但應該開誠布公讓綠支持判斷。近期大罷免風潮，其他5位台南立委都全力投入論述戰收集連署，只有陳對大罷免議題近乎完全噤聲。更詭異的是，外界認為有望競爭明年台南市長的人選中，林俊憲、王定宇皆遭國民黨發動罷免，唯獨沒有罷免陳亭妃，奇怪的「巧合」？

郭鴻儀更踢爆，昨日林俊憲發出對陳亭妃的質疑後，當晚他的直播節目，突然出現看似藍軍立場的帳號洗版留言攻擊，還有一向鮮明挺藍的網紅也來加入。明明是民進黨內的家務事，國民黨為何要動作不斷頻頻介入？

台南市議會民進黨團點名黨籍立委陳亭妃與「反罷免、反綠共」的國民黨關係瞹昩不明。（記者洪瑞琴攝）

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