陳貞容羈押禁見 藍新北議會黨團批司法打壓：要關押到投票結束？

國民黨新北市黨部書記長陳貞容被收押，市議會國民黨團說，相信陳貞容及相關人員將在司法程序中說明清楚、釐清事實。（記者董冠怡攝）

2025/04/29 21:07

〔記者董冠怡／新北報導〕國民黨新北市黨部書記長陳貞容被收押，市議會國民黨團今天說，相信陳貞容及相關人員將在司法程序中說明清楚、釐清事實；司法調查應以事證為依據，秉持無罪推定原則，勿因政治立場有所選擇與偏頗，並質疑民進黨政府正全面動用國家機器清算異己，難道又打算將在野黨「關2個月又2個月」，直到罷免投票結束為止？

書記長王威元指出，依法行政與依法偵辦是民主社會的根本價值，支持依法追查事實真相、堅定捍衛程序正義，勿讓政治力介入破壞社會信任，呼籲外界給予司法單位應有空間、給予當事人正當防禦與自清的權利。任何涉及個人權益的案件，都應受到合理、公正且無預設立場的對待，反對選擇性辦案與政治操作。

請繼續往下閱讀...

國民黨團強調，新北地檢署日前聲押國民黨板橋區黨部主任謝慶認等6人，最終法院認定僅需交保3萬至20萬元，並限制出境、住居，「顯示案情與檢方聲押說詞嚴重不符」，若未來陳貞容抗告成功、被裁定交保，檢察官是否又要使出「無限抗告之術」？

國民黨團也正告民進黨，罷免連署屬於人民憲法保障的正當權利，若持續操弄司法打壓民意，勢必激起更大民憤，動搖台灣民主根基。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法