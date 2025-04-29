陳貞容遭羈押 中選會：新北市選委會將速陳報免派案

新北地檢署偵辦涉造假連署案，兼任新北市選委會委員的國民黨新北市黨部書記長陳貞容今被羈押禁見。（資料照，記者陳逸寬攝）

2025/04/29 18:07

〔記者李文馨／台北報導〕新北地檢署偵辦涉造假連署案，兼任新北市選委會委員的國民黨新北市黨部書記長陳貞容今被羈押禁見。中選會表示，選委會委員因案受羈押或經起訴，得由中選會提請行政院院長予以免派，中選會已與新北市選委會聯繫，確定市選會將盡速陳報陳貞容職務的免派案。

新北地檢署偵辦涉造假連署案，4月15日發動第一波行動搜索，國民黨新北市板橋及三重黨部，新北地檢署昨指揮調查局新北市調查處兵分3路啟動第二波搜索行動，搜索國民黨新北市黨部及兩名黨工書記長陳貞容、黨務秘書朱蓓儀住處。新北地院上午11時開庭訊問陳貞容，12時許裁定羈押禁見。

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對此，中選會表示，新北市選委會已對外公開說明並表示，新北市選會委員可由政黨推薦，該市選委會委員包含民進黨、國民黨、無黨團結聯盟等都有，至於陳貞容則是國民黨所推薦的委員，依「直轄市縣市選委會組織準則」第3條規定，市選會委員因案受羈押或經起訴，得由中選會提請行政院院長予以免派。

中選會表示，對於本案，中選會人事單位也另有與新北市選委會聯繫，確定新北市選委會已將盡速陳報陳貞容委員職務的免派案。

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