允諾推台灣棒球博物館！ 卓榮泰：運動部8、9月掛牌

行政院長卓榮泰29日赴立法院進行施政報告並備質詢。（記者羅沛德攝）

2025/04/29 18:18

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院院會今年1月三讀通過成立「運動部」有關7案組織法案，行政院長卓榮泰今日在立法院會備詢時表示，運動部預估在今年8、9月正式掛牌，除了透露將會給社會一個清新、亮眼且很有前瞻的部長人選外，更表態未來將結合民間、協會力量推動興建台灣棒球博物館。

民進黨立委蔡其昌質詢時指出，台灣自1931年嘉農棒球隊在甲子園拿下亞軍後，一路到去年拿下世界棒球12強冠軍，台灣棒球史近百年，卻沒有一個正式、系統性的棒球博物館；反觀日、美都有10至20個大大小小的博物館，期盼政府能加速推動興建台灣棒球博物館。

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卓榮泰表示，台灣棒球實力已不單是台灣棒球，更應成為世界棒球歷史的一部分，所以台灣要為世界留下一個美好記錄，也要為後人留下前瞻這一代風光時代，紀錄完整的台灣棒球歷史，政府會跟民間、協會一起努力，朝這方向努力達成。

此外，針對運動部何時掛牌、部長及次長人選是否選定？卓榮泰說明，預估在8、9月掛牌，希望給社會一個清新、亮眼且很有前瞻的人選，希望帶領全新運動部起飛，全新的運動部、全新的部長。

民進黨立委李坤城質詢時也追問，什麼樣的條件能接任運動部長？卓榮泰回應，在籌設運動部時，他一直強調，這不是體育署升格，是一個全新的運動部，要有全民運動、運動競技，國際事務以及運動產業等多元的方向，與過去單一學校、比賽運動截然不同的。

卓榮泰強調，全新的運動部要有一個不同視野的部長人選，現在政院正在多方洽談尋覓當中，有幾個心裡的想法。至於是否會從原有的內閣人選尋覓？卓說，由於一開始會有很多行政作業要銜接，也需要有一些行政作業嫻熟的公務人員來協助。

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